AK Parti'den Yalova'da 5 ilçeye yeni başkan ataması

AK Parti Genel Merkezi tarafından Yalova'daki 5 ilçe başkanı ataması gerçekleşti.

AK Parti'den Yalova'da 5 ilçeye yeni başkan ataması
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

AK Parti Genel Merkezi tarafından Yalova’daki 5 ilçe başkanı ataması gerçekleşti.

AK Parti Yalova’daki ilçe teşkilatlarında kan tazeledi. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in başkanlığında gerçekleşen mülakatların ardından Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal ilçelerinde yeni başkan atamaları yapıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Altınova’da İlçe Başkanlığı’na Metin Bülbül getirildi. Armutlu’da ise yeni ilçe başkanı Samet Yenitürk oldu. Çınarcık’ta Mehmet Yılmaz, Çiftlikköy’de Serdar Kaya ve Termal’de de Çağlar Erdinç yeni atanan diğer isimler oldu.