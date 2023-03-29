AK Parti depremzedeler için iftar programı düzenledi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, deprem felaketi sonrası kente gelen afetzede ailelerle iftar yemeği programında bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığını binasında depremden sonra kente yerleşen afetzede aileler için iftar programı düzenledi. İl Başkanı Yıldırım program ile ilgili yaptığı açıklamada, “Devletimiz bir yandan var gücüyle yaraları sarmaya devam ederken, il başkanlığı olarak bizlerde depremzede ailelerimizle bir araya gelerek sorunlarına çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bugün iftar soframızı il binamızda ağırladığımız depremzedelerimizle paylaştık. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin” ifadelerini kullandı.