AK Parti dev bir ekiple seçime hazır!

"14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Silivri'de kurulacak olan 438 sandık kurulunda Partimiz adına görev yapacak olan asil ve yedek üye listemiz Silivri İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na İlçe Başkanımız Ekrem Pamuk ve Üç kademe İlçe Seçim İşleri Birimi Başkanlarımız tarafından teslim edilmiştir.

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçeceğimiz yüzyılın seçimine

438 sandık kurulu asil ve yedek üyelerimiz,

Silivri'de seçimin gerçekleşeceği 48 okulda görevlendirilmiş 200 kişilik okul ve kat sorumlusu kadromuz,

Sandık bazlı olarak görevlendirilmiş 816 kişilik asil ve yedek müşahit kadromuzdan

Oluşan dev bir ekip ile Silivri Ak Parti İlçe Başkanlığı olarak hazırız.

Sandık başında görev alacak olan tecrübeli dev kadromuz ile sandıktaki güvenlik ve selamet için 14 Mayıs günü sahada hazır olacağız. Milletin emaneti olan oylara en güçlü şekilde sahip çıkacağız.

Önce millet, önce memleket diyerek çıktığımız bu yolda durmadan, yorulmadan 2023 zaferi için çalışacak ve herkes için kazanacağız...

Davamız hizmet, sevdamız millet!'