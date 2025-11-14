AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ertaş'tan Edremit Belediyesine sert tepki: 'Danışıklı dövüş mü yapıyorsunuz?'

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Rıfat Ertaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ın "Kıyı Kenar Kanunu" gerekçesiyle Zeytinli sahilinde başlattığı yıkımlarda ayrımcılık yapıldığını savunarak, sert eleştirilerde bulundu.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Rıfat Ertaş yaptığı yazılı açıklamada, "Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ‘Kıyı Kenar Kanunu’ bahanesiyle Zeytinli sahilinde yıkımları başlattı. Elbette kanun ne diyorsa herkes uymak zorundadır. Ancak hukuku bahane ederek ayrımcılık yapmak, vatandaş arasında taraf tutmak kabul edilemez. Biz bu uygulamaların halkın yararına olmasına karşı değiliz. Ama ‘halkın yararına’ diyerek bazı vatandaşların üstüne gidip, bazılarını koruyarak adaletin terazisini bozuyorsanız burada samimiyet sorgulanır. Sayın başkana sormak istiyoruz: Kendisinin başkan yardımcılığı yaptığı dönemde Zeytinli sahilinde benzer yıkımlar yaşandı. Bir sonraki dönem partidaşları tarafından aynı bölgede usulsüzce ihale yapan, ruhsat veren, kira toplayan, beraber iş yaptığı insanlar hakkında suç duyurusunda bulundu mu? Bugün ‘Emir aldım, yıkım yapıyorum’ diyorsun Sayın Ertaş. Peki, o dönem yapılan usulsüzlükler için de ‘emir alman’ mı gerekiyor? Yoksa mesele ‘emir’ değil, ‘adam kayırma’ mı? Kendi meclis üyenizin dere üzerinde kaçak yapısı olduğu Edremit’te herkesin malumu. Bu yapıya neden dokunulmuyor? Hani kanun herkes içindi? Daha da önemlisi bu yasa dışı yapıları ihale eden ED-BEL yöneticileri, ruhsat veren bürokratlar, kira toplayan sorumlular hakkında işlem yapıldı mı?" dedi.

Ertaş, "Bu usulsüzce toplanan kiralar halka geri ödenecek mi? Yoksa bugün yıkıp, yarın bir başka yönetimin yeniden peşkeş çekebilmesi için mi zemin hazırlıyorsunuz? Biz diyoruz ki; eğer bu bir ‘temizlik operasyonu’ ise önce kendinizden başlayın. Eğer bu bir ‘adalet uygulaması’ ise, herkese eşit davranın. Yok eğer bu bir ‘danışıklı dövüş’ ise bunu da açıkça söyleyin, halkı kandırmayın. AK Parti olarak Edremit halkının hakkını korumak için buradayız. Belediyenin maaşlı avukatları görevini yapmıyorsa, hiç merak etmeyin bizde haktan, hukuktan anlayan çok sayıda gönüllü hukukçu var. Edremit’in hakkını savunmak bizim boynumuzun borcudur. Adalet bir kişinin elinde oyuncak olamaz. Kanun, güçlüye değil, haklıya hizmet eder. Edremit’in hakkını savunmak bizim boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.