AK Parti Edremit'te engellileri unutmadı

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli vatandaşların ve ailelerinin katıldığı kahvaltı programı düzenledi.

AK Parti Edremit'te engellileri unutmadı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli vatandaşların ve ailelerinin katıldığı kahvaltı programı düzenledi.

Güre’de bulunan OnHann’da düzenlenen kahvaltıya, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, kadın ve gençlik kolları üyeleri, engelliler ve aileleri katıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Hoş bir ortamda geçen programda konuşan Canbey, “Önemli olan kafalarımızdaki engeli kaldırmaktır. Onlar hepimize birer emanet olan cennet ehli kimselerdir. AK Parti engellilerin hayata katılımı konusunda çok önemli maddi ve manevi katkının yanında hayat içinde ayrı olmadıklarını hissettirmiştir”dedi.