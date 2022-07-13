SON
DAKİKA
İstanbul'da Süper Ay görsel şölen oluşturdu
Willian Arao Fenerbahçe için İstanbul'da
Bakan Kurum'dan ithal atık iddialarına yanıt
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Amerika: 2 - Sırbistan: 3
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti

AK Parti Esenköy Belde Teşkilat binası açıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde AK Parti'nin yeni belde binası düzenlenen törenle açıldı.

AK Parti Esenköy Belde Teşkilat binası açıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde AK Parti’nin yeni belde binası düzenlenen törenle açıldı.

Belde binasının açılışına Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Başkanı Muğlim Bağatar, Çınarcık İlçe Başkanı Hüseyin Günay ve Esenköy Belde Teşkilat Başkanı Mehmet Anıl Kaptan katıldı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Burada konuşma yapan Belde Başkanı Kaptan, “Genç ve bir o kadar da tecrübeli bir kadro oluşturduk. Gerek Kadın Kollarımızı gerekse Gençlik Kollarımızı doğru bir şekilde belirleyip çözüm üreten bir yapı ile 2023 seçimlerine en iyi şekilde hazırlanacağız” dedi.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sayalar'da silahlar patladı! 1'i ağır 2 yaralı
Sayalar’da silahlar patladı! 1’i ağır 2 yaralı
Silivri'de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Silivri’de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Kaymakam Toğan'dan bayram mesajı
Kaymakam Toğan’dan bayram mesajı
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

SHA Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin