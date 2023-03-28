AK Parti eski il başkanı Mehmet Ellibeş'in annesi vefat etti

AK Parti Kocaeli eski il başkanı ve yine AK Parti'den mevcut milletvekili aday adayı olan Mehmet Ellibeş'in 95 yaşındaki annesi Nebahat Ellibeş hayatını kaybetti.

AK Parti eski il başkanı Mehmet Ellibeş'in annesi vefat etti
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AK Parti Kocaeli eski il başkanı ve yine AK Parti’den mevcut milletvekili aday adayı olan Mehmet Ellibeş’in 95 yaşındaki annesi Nebahat Ellibeş hayatını kaybetti.

AK Parti Kocaeli milletvekili aday adayı, eski Kocaeli il başkanı ve eski belediye başkanı Mehmet Ellibeş’in 95 yaşındaki annesi Nebahat Ellibeş vefat etti. Gölcük Dumlupınar Mahallesi’nde ikamet eden, Nebahat Ellibeş’in kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ellibeş’in cenazesi ikindi namazını müteakip Hamidiye Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Hamidiye Mezarlığı’nda toprağa verilecek.