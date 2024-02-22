AK Parti genç mimarların yanında

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım Mimarlar Odasını ziyaret ederek başarılar diledi.

AK Parti genç mimarların yanında
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
mdk
mdk
mdk
mdk

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım Mimarlar Odasını ziyaret ederek başarılar diledi.

Mimarlar Odasında genç mimarlar ile bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Yıldırım, Bilecik’i teknik olarak meslek kuruluşları ile birlikte ‘Ortak Akıl’ çerçevesinde yöneteceklerini belirtti. İl Başkanı Yıldırım, "İçimize kapanık değil, şehrimiz faydasına her konuda paylaşımcı yönetim anlayışını şehrimizde hakim kılacağız’’ dedi. Ardından Mimarlar Odası Başkanının doğum gününü pasta keserek kutlayan İl Başkanı Yıldırım, güzel dileklerini genç mimara ileterek başarılarının devamını diledi. Öte yandan AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın ziyaretine, Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman eşlik etti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb