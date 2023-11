AK Parti gençlik kollarından Filistin'e destek yürüyüşü

TAKİP ET

İstanbul AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, “Gazze’deki yaşlı, çocuk, kadın her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail’in bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş hatta kimileri İsrail’e destek için sıraya girmiştir” dedi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları öncülüğünde, İsrail’in Filistin’e yönelik zulmünü protesto etmek amacıyla 81 ilde "Filistin’e Zulme Dur De" temasıyla gençlik yürüyüşü organize edildi. Bu kapsamda AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Fatih Cami’nden Saraçhane Parkı’na kadar gençlik yürüyüşü yaptı. Yürüyüşe İstanbul AK Parti Milletvekili Seda Gören Bölük, İstanbul AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırmıştır"

Açıklamada bulunan İstanbul AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, “AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak #SayStop demek üzere toplanmış bulunmaktayız.1948 Yılından bu yana devam eden çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığı Filistin’de; katil İsrail 7 Ekimden bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturmuştur. Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin’de, İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırmıştır. Gazze’deki yaşlı, çocuk, kadın her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail’in bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş hatta kimileri İsrail’e destek için sıraya girmiştir” şeklinde konuştu.

"Netanyahu Hükümeti soykırım suçu işlemektedir”

İstanbul AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Çekerek konuşmasının devamında “Saldırılarının ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine itidal çağrısında bulunan, sükûnete ve bu zalimliği sona erdirmeye çağrılan; bunun dışında aranan her yolun ve hevesin peşinde koşulmasının sadece daha fazla yıkıma, daha fazla gözyaşına ve daha fazla can kaybına sebep olacağı kendisine hatırlatılan İsrail, ne yazık ki tüm bu çağrılara daha fazla masum kanı dökerek yanıt vermiştir. 41 kilometre uzunluğu 10 kilometre genişliğinde bir alanda 2 milyonun insanın yaşadığı, İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze’de bugün dahi hastaneler bombalanmaya devam etmekte ve Netanyahu Hükümeti soykırım suçu işlemektedir” ifadelerini kullandı.

"81 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi"

İstanbul AK Parti Milletvekili Seda Gören Bölük ise “Biz burada Fatih Camiinden Saraçhaneye kadar yürüdük. AK Parti Genel merkezi gençlik kolları tarafından organize edildi. 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Bu zulüm olarak AK gençlik olarak teşkilatımız devam edecek. Asla korkmuyoruz korkmayacağız. Her zaman Filistin başkenti Kudüs olan 1967 sınırlarına dönmüş özgür Filistin’in yanındayız” dedi.