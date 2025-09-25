AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: 'Terörden tamamen ülkemizi temizleyeceğiz'

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" çerçevesinde Arnavutköy’de ziyaretlerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Yalana, dezenformasyona, manipülasyona kesinlikle gönlümüzü ve zihnimizi de kapatmak mecburiyetindeyiz. Yalanla işi olanın geleceği aydınlık olmaz. Terörle mücadeleyi bırakmış da değiliz. Tek mücadele ettiğimiz terör örgütü PKK değil. Bunun biliyorsunuz DEAŞ’ı, FETÖ’sü, DHKPC’si. Terörden tamamen ülkemizi temizleyeceğiz. Bunun içinde kararlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ya söyledikleri gibi silah bırakırlar ya da bırakırlar başka çaresi yok. Bırakmadıkları noktada da Mehmetçiğimiz başta olmak üzere gereğini yaparız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Arnavutköy’de fabrika ziyaretinde bulundu. Ziyarete AK Parti Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da eşlik etti.

"Son 6 yıldır İstanbul’da maalesef geriye gidişi tekrar görmekteyiz"

İstanbul’un sorunlarından söz eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "90’lı yılları bilen bir siyasetçi olarak o yıllarda İstanbul’u bilen bir kişi olarak İstanbul’un 90’lı yıllardaki karanlık günlerinden bugün çok iyi noktalara geldiğini hep birlikte görüyoruz. İstanbul birçok kronik problemlerini çözdü. O dönemlerde hava kirliliğinden okullarımız tatil, su haneler ulaştırılması noktasında büyük problem olurdu. Çöp dağlarındaki patlamalardan insanlar ölürdü. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde İstanbul’da birçok kronik problemi aştık. Ulaşımı iyi bir noktaya getirdik. Fakat son 6 yıldır İstanbul’da maalesef geriye gidişi tekrar görmekteyiz. Büyükşehir belediyesi ölçeğinde birçok hizmetin aksadığını birçok hizmetin vatandaşımıza yeteri kadar ulaşamadığımızın farkındayız. Arnavutköy’ümüz de dinamik bir belediye başkanımız var. Dinamik bir teşkilatımız var. Buradaki enerjinin vatandaşımıza yansıdığını görüyoruz. İstanbul’un bu süreçteki çözülmesi gereken problemin farkındayız. Başta kentsel dönüşüm deprem gerçeği en büyük çözülmesi gereken meselelerin başında gelmektedir. Ulaşım konusu bakanlık ve AK Parti’nin yatırımlarına rağmen maalesef gerekli ilerleme olmadığı için maalesef tekrar dünya sıralamasında üst noktaya geldi. Ülkemiz 2028 sürecini de hayırlısıyla atlatması gerekiyor. Bu süreci de sizlerin desteğiyle gayretiyle aşacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.

"Büyükşehir belediyesinin kaynaklarını çarçur edip kendi siyasetleri için kullandılar, bunun bedelini vatandaşlara yansıttılar"

İETT’ye yapılan zamma ilişkin de konuşan Özdemir, "Zamma karşı çıktık. AK Parti’nin ret oylarına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi büyükşehir meclisinden aldığı bir karar. Sene başında İETT’ye yüzde 35 zam zaten yapılmıştı. Bizim düşüncemiz bu zammın 2026 yılına kadar yapılmamasıydı. Bunu mecliste dile getirdik. Böyle bir zamma ihtiyacımız olmadığını da söyledik. Gerçekten böyle bir zam yapılacak artış ne mazotta, ne askeri ücrette, ne dolarda olmamıştır. Hükümetimize, Ulaştırma Bakanlığına bağlı Marmaray’da Arnavutköy’e gelen Metro’da zam yapılmadı. Orada aynı fiyat geçerli. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesinin uygulamış olduğu bir zam. 2019’da Cumhuriyet Halk Partisi belediyeyi almak için biletlerin çok pahalı olduğunu ucuzlatacağını söylemişti. O zaman dolara baktığınızda yarım dolardı. Yani 49 cent. Bugün 85’e çıkmış durumda. Dolar olarak da iki katına çıkmıştır. Bunun hiçbir bahanesi yoktur. Mazota gelen zammın çok çok ötesinde bir zam yapılmıştır. Büyükşehir belediyesinin kaynakları çarçur edip maalesef kendi siyasetleri için kullandıkları için bunun bedelini vatandaşlara yansıttılar" diye konuştu.

Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükgümüş, "Türkiye’nin dört bir tarafından ekonomi başta olmak üzere Terörsüz Türkiye’ye dair çalışmalarımız başta olmak üzere çeşitli konu başlıklarında ilçelerimizde, şehirlerimiz de nerede bir sorun varsa bunları yerinde ele aldığımız bir toplantı şeklinde bu buluşmalarımızı organize ettik. Çok önemli bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Dünya’da olup bitenleri izlediğimiz de önemli bir kırılmanın yaşandığını görüyoruz. Ülkemizi, geleceğimizi çocukların ve gençlerin daha müreffeh bir Türkiye’de yaşaması için seferberlik halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uyguladığımız güçlü ekonomi programı ile tüm bu çalışmalarımızı esasına teşkil ediyor. Sorunlarımız var, aşmamız gereken konularımız var. Bunları mahalle, köy, ilçe ve şehir şehir gezerek ele almaya devam edeceğiz. Yürüdüğümüz istikamet, enflasyondaki düşüşü daha hızlı bir şekilde temin edip ülkemize kalıcı refah artışı sağlamak. Bu doğrultuda güvenli bir şekilde ilerlediğimizin farkındayız. Daha hızlanacağız, çalışmalarımızı daha süratlendireceğiz. Bu faaliyetlerimizi bitirdiğimiz zaman 2026 yılının sonunda temel ekonomik sorunlarımızı hallettiğimiz ve Türkiye Yüzyılı çalışmalarımıza daha hızlı ve güvenli daha sağlam bir şekilde inşa ettiğimiz geleceği yakalayacağız" dedi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir devlet politikasına dönüştürdüğümüz adımlarla Terörsüz bir Türkiye’ye ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Büyükgümüş, "Nedir bu Terörsüz Türkiye. Yalana, dezenformasyona, manipülasyona kesinlikle gönlümüzü ve zihnimizi de kapatmak mecburiyetindeyiz. Yalanla işi olanın geleceği aydınlık olmaz. Bizler zaman zaman işitiyoruz. Terörist başı dışarımı çıkacakmış. Ne böyle bir gündem var. Ne de böyle bir çalışma içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırlattığı gibi biz şehitlerimizin aziz hatırasını incitecek bir çalışma içerisine kesinlikle olmadık, olmayacağız. Gazilerimiz ile bu süreci beraber gönül seferberliği ile yürüteceğiz. Peki nedir Terörsüz Türkiye. İki alanda çok değerli kazanım elde ettik. Bunlardan ilki Milli Savunma Sanayini kurmak. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız terörün yoğunlaştığı dönemlerde biz bunların inlerine gireceğiz ve girdik. Ne ile girdik. Eskiden bu insansız hava araçları biz de yoktu, ithal etmek durumundaydık. Operasyon sırasında bir yere gittiğinde ekranların karardığını görüyoruz. Bir parçası bozulsa aylarca gelmiyordu. Bunları tecrübe ettikçe biz kendi savunma sanayimize yöneldik. Bugün sadece kendi ihtiyacımızı karşılamıyoruz, tüm dünyaya ihraç ediyoruz. Bunu çok önemli kazanım görüyoruz. Biz inlerine de girdik, terör örgütün belini büktük. İkinci attığımız önemli adım ise 15 Temmuz’un ardından Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyaya ilan etti. ‘Biz terörün kaynağını yok edeceğiz’ dedi. Elhamdülillah attığımız adımlarla, terör örgütünü çalışamaz hale getirdik. Terör örgütü, faaliyetini sürdüremez hale geldi. Ve çık dünyaya ben varlığımı tasfiye edeceğim dedi. Savunma birimlerimiz, istihbarat birimlerimiz tasfiye edip etmediklerini, silah bırakıp bırakmadıklarını gün gün takip ediyorlar. Bununla beraber biz de dedik ki; ‘savunma birimlerimizin, istihbaratımızın çalışmasıyla beraber, meclisimizde bu işin demokratik devrimi yapsın. Bunun için mecliste bir koalisyon oluşturduk. Geldiğimiz noktada ya terör örgütü dünyaya ilan ettiği gibi kendi varlığını fesheder, silahları bırakır ya da bırakır. Bırakmadığı noktada bizim terörle mücadelemize ara verilmiş değil. Terörle mücadeleyi bırakmış da değiliz. Tek mücadele ettiğimiz terör örgütü PKK değil. Bunun biliyorsunuz DEAŞ’ı, FETÖ’sü, DHKPC’si. Terörden tamamen ülkemizi temizleyeceğiz. Bunun içinde kararlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ya söyledikleri gibi silah bırakırlar ya da bırakırlar başka çaresi yok. Bırakmadıkları noktada da Mehmetçiğimiz başta olmak üzere gereğini yaparız. Terörsüz Türkiye ile beraber ulaşmak istediğimiz nokta ise temelde şu aslında; baktığımız zaman 40 yılda 2 trilyon doları, kaynağı bu ülkeyi terör nedeniyle heba olmuş durumda. Yılda baktığınızda 7 milyar dolar ediyor" şeklinde konuştu.