AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, 'Batı iki yüzlülüğünü bir kez daha göstermiş ve maskesi de düşmüştür'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleşecek Büyük Filistin Mitingi öncesi açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Batı iki yüzlülüğünü bir kez daha göstermiş ve maskesi de düşmüştür. Allah’ın izniyle Gazze enkazdan bir gün kalkacaktır ama bugün İsrail ve onun destekçileri enkazın altında ilelebet kalmaya devam edecektir" dedi.

Büyük Filistin Mitingi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Miting öncesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, açıklamalarda bulundu. Dağ, yaptığı konuşmasında gerçekleştirilecek mitinge İstanbulluları davet ederken Filistin’deki vatandaşların da yalnız olmadığına vurgu yaptı.

"İsrail yine bir devlet gibi davranmamakta bir örgüt gibi hareket etmektedir"

Miting öncesi açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Güçlü bir şekilde ses çıkartabiliyorsak bunun da yüz yıllık cumhuriyetin çok büyük bir katkısı olduğunu ifade etmek durumundayız. Dolayısıyla tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. 7 Ekim’den beri İsrail Filistin üzerinde ciddi bir soykırıma zulme onlarca yıldır yaptığı gibi devam etmektedir. Çocuk, yaşlı, kadın demeden hastane, okul, ibadethane ayrımı yapmadan onlarca on binlerce ton bomba yağdırmaktadır. İsrail yine bir devlet gibi davranmamakta bir örgüt gibi hareket etmektedir. Bugün Gazze’de enkazın altında elinde şeker kalan çocuklar değil insanlığın vicdanıdır. Konu Ukrayna olunca duyar kasanlar konu Gazze olunca elleri cebinde ıslık çalar Tel Aviv’de sıraya girer noktadadırlar. İnsan hakları demokrasi özgürlük diyen batı ne yazık ki burada insan haklarını da özgürlüğü de demokrasiyi de unutmuştur. Batı iki yüzlülüğünü bir kez daha göstermiş ve maskesi de düşmüştür. Allah’ın izniyle Gazze enkazdan bir gün kalkacaktır ama bugün İsrail ve onun destekçileri enkazın altında ilelebet kalmaya devam edecektir. Hem Dışişleri Bakanımız hem Cumhurbaşkanımız diplomatik görüşmelerini ısrarla yapmaya devam etti. Kana doymayan zulme doymayan İsrail kendisini hukukunda üstünde görmek suretiyle açık bir şekilde zulüm etmeye devam etti. Filistin yalnız değildir. Yalnız olmadığını göstermek için de hep birlikte yarın sesimizi çıkarmaya yüreğimizi ortaya koymaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

"İstanbul’da gerçekleştireceğimiz mitinge tüm kardeşlerimizi davet ediyoruz"

Mitinge İstanbulluları davet eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "yarın bu meydanda Filistin’de meydana gelen hadiseler ile ilgili İstanbullular olarak insani duruşumuzu göstereceğiz. Ölenlerin yarısının çocuk olduğu 3’te 1’inin kadın olduğu insanlığın neredeyse ölüme terk edildiğini bu süreçte Türkiye’nin sesini insanlığın ölmediğini vicdanın susmadığına dair sesini hep beraber haykıracağız. Çözümün diplomaside ve siyasette aranması gerektiğini savaşla aranmaması gerektiğini bir takım bahaneler üreterek hastanelerin ibadethanelerin bombalanarak neredeyse katliama varan bir sürecin işletilmemesi gerektiğini ateşe körükle gidilmemesini İstanbullular olarak barışa davet edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ilk günden beridir ifade ettiği şekliyle önce ateşkesin sağlanması sivil ölümlerin son bulması kalıcı barış için son bulması insani bir koridorun açılması için uluslar arası her kurumun elini taşın altına koyması lazım. Bu anlamda yarın İstanbul’da gerçekleştireceğimiz mitinge tüm kardeşlerimizi davet ediyoruz" dedi.