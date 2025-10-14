AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir: 'Muhtarlar bizim vazgeçilmezimiz'

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda İstanbul genelindeki muhtarlarla bir araya geldi. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "İnsanlara dokunmanın birinci ve en kestirme yolu muhtarlarımızdır. Muhtarlarımız mahallenin bilgeleridir, muhtarlarımız geleneğin temsilcileridir. Muhtarlarımız geçmişten tarihi birikimin geleceğe aktarıldığı yegane yerlerdir" diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda İstanbul genelindeki muhtarlarla bir araya geldi. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve 39 ilçenin muhtarları katıldı.

"Muhtarlar bizim vazgeçilmezimiz"

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Muhtarlarla bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Muhtarlar bizim vazgeçilmezimiz. Yerel yönetimlerin muhtarlarla ilişkilerinin iyi olması önemli. Muhtarlar rahatlıkla ulaşılabilecek insanlar. İnsanlara dokunmanın birinci ve en kestirme yolu muhtarlarımızdır. Muhtarlarımız mahallenin bilgeleridir, muhtarlarımız geleneğin temsilcileridir. Muhtarlarımız geçmişten tarihi birikimin geleceğe aktarıldığı yegane yerlerdir. Muhtarlarımız güvenilirdir. Muhtarlık demokratik sistemde vazgeçilmez, çok önemli özelliğe sahip bir kurum. AK Parti öncesi Cumhurbaşkanımıza haksızlık yapıldığında ona ’muhtar bile olamaz’ demişlerdi. Aslında bu sözde muhtarların asla hak etmedikleri bir sıfatla muhatap oldular. Sonra ne oldu? ’Muhtar olamaz’ dedikleri insan genel başkan oldu, başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu. Fakat ne yaptı biliyor musunuz? O külliye var ya külliye. O milletin külliyesini, milletle bütünleşebilmek için adeta ’muhtar olamaz’ dedikleri sözü hatırlatmak için o külliyeye ilk defa siz muhtar arkadaşlarımızı kardeşlerimizi davet ederek onlara çok güzel anlamlı bir göndermede bulundu. Onun için sizler kıymetlimizsiniz. AK Parti düşüncesinin vazgeçilmezisiniz" dedi.

"Muhtarlar mahallenin kahramanıdır"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise "Muhtarlığın anlamı ve önemini bilen bir insanım. Muhtarların beklentilerini, taleplerini en iyi bilen bir lidere, Recep Tayyip Erdoğan’a sahibiz. Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlar için ne ifade ettiğini de çok iyi bilen bir kardeşinizim. Bugün itibariyle sizlere bazı dosyalar gönderdik. İnşallah oradan bizlere vermiş olduğunuz talepleri, özellikle de mahallelerimize dair hem muhtarlık müessesesinin meselesi bir tarafa aynı zamanda mahallemizin beklentilerini, taleplerini bizzat özel olarak takip edeceğimi ifade etmek istiyorum. Muhtarlar mahallenin kahramanıdır. İnşallah bundan sonrasında sizlerle birlikte mahallelerimiz için, İstanbul’umuz için ve ilçelerimiz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. AK Partimizin hizmet ettiği bir ilçelerimiz var. Burada bizzat belediye başkanlarımızla zaten düzenli bir şekilde görüşüyorsunuz. Bizler de inşallah bu sürecin takipçisi olacağız" diye konuştu.