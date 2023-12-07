AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Bilecik'te teşkilatın nabzını yokladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Bilecik’te parti teşkilatı ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Teşkilat Başkan Yardımcıları İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörleri Mücahit Durmuşoğlu, MKYK Üyesi, Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörümüz Ekrem Görçeker, Bilecik’te parti teşkilatı ile bir araya geldi. Heyete Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve partililer karşıladı. Parti toplantı salonunda kısa bir konuşma yapan Kandemir Bilecik teşkilatının heyecanına vurgu yaparak, “Teşkilat üyelerimizin mütevaziliği, çalışkanlığı ve işlerine olan hakimiyeleri partimizin başarısına başarı katacak” dedi.

Diğer yandan İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın başarılı çalışmalarını öne çıkararak samimiyetini ve gayretini tebrik etti.

İl Başkanı Serkan Yıldırım ise hedeflerinin 11’de 11 olduğunu vurgulayarak. “Bilecik’imizde bir dönem ara verdiğimiz AK Parti belediyeciliğini alarak ilimizi gerçek hizmet ile buluşturacağız” dedi.