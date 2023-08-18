AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: 'AK Parti'nin icraatının merkezinde insan var, siyasetinin temelinde millet var'

Çanakkale’de AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Şehir Buluşmaları’ çerçevesinde parti teşkilatıyla bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti’nin yürüyüşü ile Türkiye’nin büyüdüğü ve geliştiğini belirterek, "AK Parti’nin icraatının merkezinde insan var, siyasetinin temelinde millet var" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çanakkale’de Deniz Polis Evi’nde düzenlenen ‘Şehir Buluşmaları’ programında parti teşkilatıyla bir araya geldi. Programa; AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Aynur Yavaş, Kadın ve Gençlik Kolları başkanları, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti ilçe ve belde belediye başkanları, partililer katıldı.

Hayati Yazıcı’yı program öncesinde Deniz Polis Evi önünde partililer karşıladı. Yazıcı, partililerle tek tek tokalaştı. İl Başkanı Naim Makas, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’ya partilileri tanıttı.

‘Şehir Buluşmaları’ çerçevesinde partililere seslenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ağustos ayının vakalar ve ders çıkartılacak olaylar itibarıyla zenginliklerle dolu bir ay olduğunu dile getirerek, 10 Ağustos 2014’ün Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk defa yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde, doğrudan doğruya vatandaşın oyunu kullanmak suretiyle Cumhurbaşkanı seçtiği tarih olduğunu hatırlattı. Türkiye’de siyaset mühendisliğini kendisine meslek edinmiş kimi unsurların, kimi kurumların, kimi kuruluşların AK Parti’ye Cumhurbaşkanı seçtirmemek için demokratik kuralları bir yana bıraktığını, darbe teşebbüsüne varıncaya kadar işler icra etmeye kalkıştıklarını ifade eden Hayati Yazıcı, "Ama AK Parti, millete var olduğu günden itibaren taahhüt ettiği gibi milletin hukukunu çiğnetmemek, her hal ve şartta milletin hukukundan yana bu ülkenin değerlerini koruyup, kollayarak yürüyüş sergilemek üzere var olduğunu unutmaksızın bu süreçlerde hep milletten yana tavır koymuş, darbecileri bertaraf etmiştir" dedi.

Türk siyasi hayatında 14 Ağustos 2001’in AK Parti’nin hukuken var olduğu günün tarihi olduğunu, milletin, AK Parti’yi kuruluşundan 14 ay sonra 3 Kasım 2022’de tek başına iktidara getirdiğini hatırlatan Yazıcı, "21 yıldır bu millet AK Parti’yi yetki vermek suretiyle iktidara taşımış, yetkilendirmiş, güç ve destek vermiştir. Demokraside esas olan millet iradesidir. Biz siyasete faaliyet alanları itibarıyla dar çerçeveden bakmayız, geniş çerçeveden bakarız. Onun için yola çıkarken 14 Ağustos 2002’de kullandığımız sloganlar hala canlıdır. Bu sloganlarla yol haritamızı, iş görme tarzımızın çerçevesini belirlemiş, deklare etmişiz. Bunlardan hiç şaşmadık. Cumhurbaşkanı seçiminde liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek suretiyle egemenlik hakkını sandığa yansıtmış olması, iş olsun diye değil. Bunu hiç kimse küçümseyemez. Bunu küçümsemek millete değer vermemek anlamına gelir. Milletin tercihleri güçlüdür. Eleştirisini yapar vatandaşımız, yapacak. ’Biz her işi tam tekmil yaptık’, böyle bir iddiada değiliz, eksiğimiz var. Sorunları, imkanlara göre planlıyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da imkanların çözümü için gerekli kaynaklarımızı oluşturuyor, bunları ihtiyaçları projelendirmek suretiyle, öncelikleri belirleyerek yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Ağustos ayının önemli olaylarından 17 Ağustos Marmara Depremi’ni de hatırlatan Yazıcı, onun yaralarını dahi AK Parti hükümetlerinin sardığını anlattı. Türkiye’nin deprem riski yüksek bir ülke olduğuna kaydeden Yazıcı, "6 Şubat’ta 11 ilimizi kasıp kavuran 100 yılın felaketini yaşadık. Bu felaketin olduğu andan itibaren ilgili tüm kamu ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları planlama yapmak, bütün imkanları seferber etmek suretiyle yaralarımızı sarmaya, bu travmatik durumları rehabilite etmeye çalıştık. Bu ekonomik zorlukların ve sıkıntıların yaşandığı sürede, 6 Şubat depremi dolayısıyla hükümet üzerine yüklenen yükü de varın siz hesap edin. İki gün önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı da açıkladı, 2023 yılında yapılacak harcama 762 milyar. Deprem riskini gözetmek suretiyle bir taraftan yapılaşmayı gerçekleştirirken, kentsel dönüşümü icra ederken, bir taraftan da Türkiye yapması gerekenleri yapmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Bir yerde yapılan seçimle yetkilendirildiklerinde, kendilerine oy veren ve oy vermeyenleri asla ayırmadıklarını belirten Yazıcı, "Hizmet herkesin hakkı. AK Parti’nin icraatının merkezinde insan var, siyasetinin temelinde millet var. Çünkü biz, Genel Başkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde milletin hukukunu korumak, insanımızın hayat standardını yükseltmek, önündeki sosyoekonomik engelleri azaltmak amacıyla bir araya gelmiş kadrolarız. AK Parti’nin yürüyüşü ile Türkiye büyüyor ve gelişiyor. Türkiye’nin büyüyen milletler arasında bu gücüyle ve duruşuyla edindiği konum, bizim tarihimizin çok kıymetli sayfaları arasında yer almaktadır. Bunu kimsenin küçümseme hakkı ve lüksü yok. Millete hizmet yaparken bu perspektif hayati derecede önemli. Önümüzdeki yıl gerçekleşecek yerel seçimlerde de aziz milletimiz, hizmet edecek kişileri, eser üretecek kadroları görecek ve ona göre oy hakkını kullanacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.