AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: '7 Ekim bir işaret fişeği, yerel seçimlerin başlangıcı'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, “7 Ekim bir işaret fişeği, yerel seçimlerin başlangıcı. Yarınki kongremizde hem genel başkanımızın konuşmasında, hem salonun içerisindeki heyecanda, dışındaki coşkuda yerel seçimlerin işaret fişeğini görmüş olacağız” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Hamza Dağ ve Belgin Uygur, AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi’nin düzenleneceği Ankara Spor Salonu’nda kongreye ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya AK Partili milletvekilleri de katıldı. Basın açıklamasında konuşan Erkan Kandemir, kongreye katılımı sınırlı tuttukları halde 100 bin AK Partilinin katılım sağlayacağını söylerken, Hamza Dağ ise AK Parti’nin 22 yıllık siyasi hayatında 21 yılını iktidarda geçirdiğini ve ilk günkü aşkla yoluna devam edeceğini belirtti.

“7 Ekim bir işaret fişeği, yerel seçimlerin başlangıcı”

Katılımı sınırlı tutmak isteseler de çok yüksek bir katılım olacağını ifade eden Ekrem Kandemir, “Biz sayıyı hem Ankaralıları rahatsız etmemek adına hem de organizasyonu kolaylaştırma adına sınırlı tutuyoruz. Tüm bu sınırları çekmemize rağmen 100 bine yakın AK Parti teşkilatlarından arkadaşlarımız otobüslerle Ankara’ya gelmiş olacaklar. İnşallah Cumhuriyetin 100’üncü yılında AK Parti, 7 Ekim de teşkilatlarıyla, vatandaşlarıyla buluşarak yepyeni bir başlangıç yapacak. Biz bir nevi uzunca zamandır hazırlığını yaptığımız yerel seçimlerin başlangıcını vermiş olacağız. 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanlığını kazanması, Cumhur İttifakı’nın TBMM’de çoğunluğu elde etmesinin getirdiği o heyecan ve coşkunun bir devamı niteliğinde, ülkeye, memlekete hizmet etme aşkını bu seçimlerde de göstermek istiyoruz. Bu manada 7 Ekim bir işaret fişeği, yerel seçimlerin başlangıcı. Yarınki kongremizde hem genel başkanımızın konuşmasında, hem salonun içerisindeki heyecanda, dışındaki coşkuda yerel seçimlerin işaret fişeğini görmüş olacağız. İnanıyorum ki büyük bir huzur içerisinde AK Parti, 4. Olağanüstü Kongresi’ni tamamlamış olacak” ifadelerini kullandı.

“AK Parti her zaman yeni oldu ve hep ileriyi kendisine hedef olarak koydu”

Gerçekleştirilecek kongrenin konseptinden bahseden Hamza Dağ, “Her siyasi partinin kongreleri aslında kendisini yansıtır. Kendi içindeki durumu yansıtır. Heyecanı varsa heyecanını yansıtır, coşkusu varsa coşkusunu yansıtır. Bu hem kongredeki hava atmosfer yönünden ortaya çıkar hem de kongrenin konseptinde kendisini gösterir. Biz kongrenin konseptinde ‘Türkiye Yüzyılı için hep yeni hep ileri’ konseptini belirledik. Çünkü AK Parti 22 yıllık siyasi hayatında 21 yılını iktidarda geçirmiş ve ilk günkü aşkla hep yeni olarak devam ediyor. AK Parti hem yeni olduğu gibi aynı zamanda da bugüne kadar iktidarlığı döneminde diğer partilerle karşılaştırılamayacak kadar hep ilerisinde oldu. Hep ileriyi hedefledi. 2023 hedeflerini koydu, 2035 hedeflerini koydu, 2053 hedeflerini koydu, 2071 hedeflerini koydu. Dolayısıyla AK Parti her zaman yeni oldu ve hep ileriyi kendisine hedef olarak koydu” diye konuştu.

Diğer partilerle kıyaslanamayacak bir kongre gerçekleştireceklerini söyleyen Dağ, yarın gerçekleştirecekleri kongrenin sadece Türkiye’de değil dünyada ses getireceğini söyledi.

“İktidarda olduğumuz dönem içerisinde hep yenilenerek yola devam ettik”

Kongre için çok heyecanlı olduklarını söyleyen Belgin Uygur, “AK Parti’nin kuruluşundan itibaren ve iktidarda olduğumuz dönem içerisinde hep yenilenerek kadrolarımızı yenileyerek, heyecanımızı daha da arttırarak yola devam ettik. Eskinin tecrübesiyle, önceki dönem arkadaşlarımızın tecrübesi, hafızası, deneyimiyle yeni arkadaşlarımızın heyecanını birleştirerek yola devam ettik” ifadelerini kullandı.