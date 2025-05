AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: 'Bu şirazesi kaymış, pusulası şaşmış ana muhalefeti maalesef herhalde bir süre daha görmeye devam edeceğiz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bu şirazesi kaymış, pusulası şaşmış ana muhalefeti maalesef herhalde bir süre daha görmeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Genişletilmiş Sosyal Politikalar Başkanları İstişare ve Değerlendirme toplantısına katıldı. AK Parti’nin büyük kongresini çok yakın bir zamanda icra ettiklerini anımsatan Kaya, "Önce 81 ilde üç kademe sonra genel merkez kongremizi gerçekleştirdik. Ve AK kadrolarımız yenilendi, tazelendi, güçlendi. Teşkilatlarımız bugün düne göre inşallah inanıyoruz ki daha güçlü bir şekilde sahada var olmak için hazırlar. Çok zor ve yoğun geçen bir Ramazan ayını üç kademe teşkilatlarımızla birlikte çok verimli bir şekilde sahada aktif ve etkin bir şekilde milyonlarca insanımıza ulaşarak geçirmiş olmanın da huzurunu yaşıyoruz. Sizlerin illerimizin sosyal politikalar başkanları olarak kendi alanınızda sorumluluk üstlenmek için seçilmiş bizim çok değerli ekip arkadaşlarımız olduğunuzu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın tabii halkımızın, milletimizin gönlüne en fazla girmesine sebep olan 23 yıllık iktidarımızdaki alan sosyal politikalarda gerçekleştirdiğimiz devrimler" diye konuştu.

Büyük ve güçlü bir ekibin, ailenin ferdi olduklarını söyleyen Kaya, "Bize hiçbir zaman durmak yok, yorulmak yok, asla ve asla da yılmak yok. Hep düne göre daha fazla çalışarak daha enerjik bir şekilde yolda daha ileriye gitmek üzere hazır bir ekibiz sosyal politikalar her an görev başında ve her an yeni sorumluluklara hazır şekilde görevinin başında" ifadelerini kullandı.

"Bu şirazesi kaymış, pusulası şaşmış ana muhalefeti maalesef herhalde bir süre daha görmeye devam edeceğiz"

CHP belediyelerinin yerelde de aslında hiçbir hizmet ve eseri olmayacağını bildiklerini belirten Sayan Kaya, "Nitekim aradan bir yıldan fazla süre geçti ve zaman bizi yine haklı çıkarttı. Buna ek olarak da ana muhalefet partisi izlediği politikalarla da günümüzde adeta milli bir sorun haline gelmiş durumda. Evet, ülke gerçeklerinden çok uzaklar, milletin menfaatinden çok uzaklar hatta tam tersi milletin menfaatiyle taban tabana zıt bir anlayış içerisindeler maalesef. Biliyorsunuz İstanbul’u Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının başlamasından sonra adeta tüm gemileri yakmış biçimdeler. Bunların derdi de asla ve asla söyledikleri gibi demokrasi ve özgürlükler değil. Asıl dertleri kendileri de biliyorlar, ihbar edenin, şikayetçi olanın, bilgi ve belgeleri paylaşanın kendi içlerinden çıktığı büyük bir yolsuzluk. Büyük yolsuzlukları örtbas etmek ve kamuoyunun dikkatini de aslında dağıtmaya çalışmak. Bu şirazesi kaymış, pusulası şaşmış ana muhalefeti maalesef herhalde bir süre daha görmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bu ülkede ayakta duran ve siyaseti hizmet ve eser odaklı yapan yegane kadro AK Parti kadroları olduğunu söyleyen Kaya, "Biz bunu çok iyi biliyoruz. Bu ülkede önce devletim önce devletim, önce milletim diyen yegane siyasi birlik de hiç şüphesiz Cumhur İttifakı’dır. Bunu da çok iyi biliyoruz. Bu nedenle ülkemizin iç siyasetinde bu dönem bizleri sorumluluğu her zamankinden biraz daha fazla Efkan Başkanı’nda ifade ettiği gibi hem bölgesel, küresel gündemler çok hareketlenmiş durumda. Maalesef Gazze bütün dünyanın gözü önünde soykırım hala orada devam ediyor. Hala kadınlar, çocuklar vahşice katlediliyor" dedi.

Kaya, bugün bu kadrolar hem yenilenmiş hem tazelenmiş güven tazelenmiş kadrolar hem ulusal anlamda yaşanan gelişmeler hem küresel ölçekli dünyanın yaşadığı sorunlar karşısında özellikle milletin kaderini belirleyeceği bu süreçte her zamankinden daha fazla yol arkadaşlarımızla birlikte azimle kararlılıkla sahada yer almalarının gerektiğinin altını çizdi.

"Asla durduğumuz yerde durmaya"

"AK Parti demek ne demek? AK Parti demek samimiyet demek. AK Parti demek, içtenlik demek, tevazu demek, kardeşlik demek, birlik, beraberlik, merhamet ve çalışkanlık demek" ifadelerini kullanan Kaya sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Çünkü biz liderimizden bunu gördük, bunu öğrendik. AK Partimiz Cumhurbaşkanımızla yola başladı. Çok güçlü ve sağlam bir lidere sahibiz. Onun arkasında da çok donanımlı kadrolarla cumhurbaşkanımızın gücünü takip etmemiz gerekiyor. Biz insanı merkeze alan, insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla hizmet eden ve çalışmalarında hizmet ve eser siyasetini önceleyen bir parti sevgili kardeşlerim. Hiç şüpheniz olmasın önceliğimiz her zaman mazlumların duası, önceliğimiz her zaman bu aziz milletin refah seviyesinin artması ve önceliğimiz her zaman devletimizin bekasıdır. İşte bu nedenle biz insanımıza asla ve asla buyurgan bir tavırla değil onlara kulak veren onlara adeta cumhurbaşkanımızın ifadesiyle hizmetkar bir edayla kapılarına giden kadrolar olacağız. Sürekli kendimizi yenileyeceğiz. Asla durduğumuz yerde durmayacağız."

Teşkilata uyarılarda bulunan Kaya, "Türkiye’nin gücünün ve imkanlarının daha fazla ölçüde millete hizmet olarak sunulmasının adeta aracıları AK kadroları olacak. Gariplere, mağdurlara hep birlikte kucak açmaya ve nereye gidersek de cumhurbaşkanımızın selamıyla girmeye özen göstereceğiz. Çok büyük bir hareketin davanın mensuplarıyız, emektarlarıyız, yol arkadaşlarıyız ve birbirimizi adeta bir büyük ailelerin fertleri olarak gören yol arkadaşlarıyız. Çok değerli bir birikime sahip AK Parti kurulduğu günden bu yana büyük bir birikimimiz var ve bu birikimin üstüne her zaman daha fazlasını koymak için mücadele eden teşkilat mensuplarımız var. Daha iyisini düşünüp daha iyisini gerçekleştirmek için akıl teri akıtan yol arkadaşlarımız var. İnşallah inanıyorum ki bu sorumluluğu bir hakkın yerine getirmek sizlerle bizlere bu yeni dönemde de nasip olacak" ifadelerini kullandı.

Güçlü bir toplum için güçlü aile lazım olduğunu ifade eden Sayan Kaya, "Güçlü aile için güçlü kadın diyoruz. Bu da bizim meselemiz. Beşinci kol faaliyeti olan LGBT sapkınlığı ailenin önemini itibarsızlaştırmaya çalışan bir takım uluslararası projeler, artan ülkemizdeki boşanma hızları, azalan doğurganlık hızımız, demografik yapımızdaki dönüşüm, sanal, yasa dışı kumar, yine uyuşturucu, alkol gibi her türlü bağımlılık, kadına yönelik şiddet ve maalesef sadece çocuklarımız değil, ülkemizdeki herkese büyük bir tehdit haline gelen dijital mecralarda eğer doğru kullanılmadığı takdirde gerçekten çok boyutlu tehditlere maruz kalacağımız dijital mecralarda da özellikle çocuklarımızı, ailelerimizi bunun tehditlerinden korumak da bizim aslında çok katmanlı mücadele etmemiz gereken sorumluluk alanlarımızdan birkaçı Cumhurbaşkanımızın özellikle 2025 yılını aile yılı ilan etmesi bizler için sadece bir yıllık çalışmadan ibaret olmamalı sevgili yol arkadaşlarım" dedi.

"Aile temelli özellikle aileyi korumayı amaçlayan yeniden yapılandırma amaçlı birçok çalışmayı 81 ilimizde Allah’ın izniyle eş zamanlı olarak hayata geçireceğiz"

Güçlü bir toplum için gerçekten güçlü aile lazım olduğunu söyleyen Kaya, "Aile temelli özellikle aileyi korumayı amaçlayan yeniden yapılandırma amaçlı birçok çalışmayı 81 ilimizde Allah’ın izniyle eş zamanlı olarak hayata geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde yapacağımız en önemli çalışmalardan bir başlık ailenin korunmasına yönelik ortaya koyacağımız çalışmalarımız bu konuda yeni adımların atılması özellikle ailelerimizi bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ilgili bütün kamu paydaşlarının içerisinde yer alacağı rehberlik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gibi birçok çalışmayı üç kademe başkanlığımızın desteğiyle hayata geçireceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Kaya, ’Aile Yılı’ kapsamında genel merkezde çalıştaylar ve ulusal bazda çalışmaların olduğunu söyledi. Alandaki çalışmaların gözlemlerin, tespitlerin, çözüm odaklı her bir girişimin son derece önemli olduğunu vurgulayan Kaya, "23 yıl boyunca dezavantajlı kesimlere yönelik hayata geçirdiğimiz sosyal yardım ve destek uygulamaları varsa uygulamadaki aksaklıkları sahada yaptığınız tespitleri bize iletmeniz son derece önemli. Bunun sorumlularını aksaklıklara yol açan sorumluları ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçları bize iletmeniz son derece önemli. Hane ziyaretlerinde gördüğünüz ihtiyaçları öncelikle yerelde çözmeye çalışmanız çok çok önemli. Durumuna göre ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardım ve destekler konusunda birinci dereceli paydaşımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü onlarla ya da diğer kamu müdürlükleriyle iş birliği içerisinde sorunları çözmeye çalışmanız ve sorunların çözüldüğünden emin olmanızı istiyoruz. Baktınız ki oradaki tüm çabaya rağmen sonuç alamadınız gereğinin yapılmadığını gördüğünüzde başta il başkanımız olmak üzere illerde milletvekillerimizle temasa geçip eğer yine yerelde sorun sorunları çözüm alamazsanız genel merkezdeki sosyal politikalar bölge başkanlarımızla temasa geçmeniz ve bütün sorunları iletmeniz bizim için çok kıymetli bir ilde yaşanan bir aksaklık geçmişte yaşadık" dedi.

Otizmli çocuklarıyla raporlarıyla ilgili sıkıntıları olduğunu aktaran Kaya, "Bir ilde duyduğumuz bir aksaklık bizim aslında büyük ve ileride bütün Türkiye’ye yayılacak bir sorunun hızlıca çözümünü sağlamamız ve binlerce ailenin mağduriyetten kurtulmasını sağlamamız adına yaşadığınız aksaklıkların üzerine gidip çözüm noktasında elinizden geleni yapıp eğer çözüme de ulaşamadıysanız genel merkezde teması hiç beklemeden ivedi bir sağlamanız son derece önemli değerli başkanlarım. Bizim çok önem verdiğimiz çalışma alanlarımızdan bir tanesi de şehit yakınlarımız ve gazilerimiz az sonra sunumda yapacak değerli başkan yardımcımız, ilerimizde ilçelerimizde oluşturacağımız ekiplerle mutlaka yılda iki sefer tüm şehit ailelerimizin ziyaret edilmesini istiyoruz. Gazilerimizin de en az yılda bir sefer mutlaka tümünün ziyaret edebileceği şekilde planlamalarınızı yapmanızı istiyoruz. Canını bu millet için veren bu uğurda canından vazgeçen kahramanlarımızın ailelerine sahip çıkmak da bizim birinci vazifelerimizden bir tanesi" açıklamalarında bulundu.