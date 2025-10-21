AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Vefahane'nin önemine değindi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı ve Vefahane Yaşam Merkezi ziyaretinde kursiyerlerle bir araya geldi. Engellileri azimlerinden dolayı tebrik eden Kaya, Vefahane Yaşam Merkezi’ndeki kursiyerlere de içinde bulundukları tesisin önemini anlattı. Kaya, "Burada sosyalleşiyorsunuz, arkadaşlar ediniyorsunuz. Belli bir yaşın üstünde sosyalleşmek her hastalığa şifa" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bağcılar’a ziyarette bulundu. Kaya’ya ziyaret sırasında Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ile AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe de eşlik etti.,

Sporcuları tebrik etti

Kaya’nın ilk adresi Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı oldu. Kaya’yı girişte Engelli Halk Oyunları ekibi, folklor gösterisiyle karşıladı. Karşılamadan çok memnun kalan Kaya, daha sonra güzel sanatlardan tekstile kadar farklı branşlarda hizmet veren sınıfları gezdi. Her biri katıldıkları turnuvalardan altın madalyalarla dönen sporcuları tebrik eden Kaya, müzik sınıfında kursiyerlerin söylediği şarkılara da eşlik etti.

Kursiyerlerin eğitimlerini yakından gördü

Engelliler Sarayı’ndaki ziyaretin ardından Kaya ve beraberindekiler Vefahane Yaşam Merkezi’ne gitti. Burada Kaya’ya aşçılık sınıfının yaptığı yiyeceklerden ikram edildi. Tesis hakkında genel bilgi alan Kaya, atölyeleri dolaşıp hem kursiyerlerin eğitimlerini yakından gördü hem de onlarla sohbet etti.

Sosyalleşmenin çok büyük koruyucu etkisi var

Vefahane Yaşam Merkezi’nde yapılan aktivitelerin çok kıymetli olduğunu söyleyen Kaya, "İlmin, öğrenmenin yaşı yok. Allah zihin açıklığı versin. Burada sosyalleşiyorsunuz, arkadaşlar ediniyorsunuz. Belli bir yaşın üstünde sosyalleşmek her hastalığa şifa. Sosyalleşmenin çok büyük koruyucu bir etkisi de var. Demanstan bile koruyor. Çağın hastalığı unutmak. Unutmanın çaresi de sosyalleşmek" dedi.

81 ilde bu projeyi yapalım istiyorlar

Bağcılar’da çağın ihtiyaçlarına göre çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Yıldız da şöyle konuştu: "Çocuk, genç, yaşlı, engelli her yaştan ve kesimden hemşehrimize uygun projeleri hayata geçiriyoruz. Çocuklar için Bağyuvalarımızın sayısını artırırken gençlerimiz için kütüphaneler, gençlik merkezleri ve mini sahalar yapıyoruz. Komşularımızın ailece keyifli zaman geçirmeleri için Bağkafe ile sosyal tesislerimizi yaygınlaştırıyoruz. Engellilerimiz de birçok ülke tarafından örnek alınan Engelliler Sarayımızda yeteneklerini geliştirme ve başarılara imza atma imkanı buluyor. Her biri ayrı bir değer olan büyüklerimiz için de Vefahane Yaşam Merkezi’nin önemli bir görev yerine getiriyor. Yurt içinden ve yurt dışından Vefahanemizi ziyaret eden bütün misafirlerimiz burayı çok beğeniyorlar ve örnek proje olduğunu söylüyor. Bu projenin benzerlerinin de her yerde açılması gerektiğine inanıyorum. İnşallah önümüzdeki sene de örnek projeler üretmeye devam edeceğiz."