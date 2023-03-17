AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'Kahramanmaraş ile 56 AK Belediyemizi kardeş ilan ettik, belediyelerimiz hayat normale dönene kadar Kahramanmaraş ve ilçelerinde çalışacak'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle 3 Büyükşehir, 7 il, 46 ilçe belediyesi olmak üzere toplam 56 belediyenin hayat normale dönene kadar Kahramanmaraş ve ilçelerinde çalışacağını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş ile Kayseri, Trabzon, Samsun, Ağrı, Aksaray, Çorum, Düzce, Isparta, Kırıkkale ve Zonguldak Belediyelerimiz başta olmak üzere; toplam 56 AK Belediyemizi kardeş ilan ettik. Kardeş Belediyelerimiz, hayat normale dönene kadar Kahramanmaraş ve ilçelerinde çalışacak" dedi.