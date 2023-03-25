Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin: 'Ezici çoğunluğa sahip olacağız'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha Cumhurbaşkanı seçileceğini, Cumhur İttifakı’nın da 14 Mayıs seçimlerinde mecliste ezici çoğunluğa sahip olacağını söyledi.

Bursa’da 2 bin 560 kişi, milletvekili yarışındaki aday adayları için temayül yoklamasına gitti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin’in de katıldığı E-Temayül yoklamasında Bursa’da iki seçim bölgesinden başvuru yapan 231 milletvekili aday adayı için oy kullanıldı. AK Parti üyesi 2 bin 560 kişi, seçim pusulasına girecek milletvekili adayları için oy kullandı.

“TBMM’de ezici çoğunluğa sahip olacağız”

14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ezici sandalye çoğunluğuna sahip olacaklarını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, “14 Mayıs tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte icra edilecek olan milletvekili seçimlerinin listelerinde yer alacak milletvekili adaylarımızı tespit konusunda yol gösterici olması amacıyla teşkilat mensuplarımızın eğilimini almak amacıyla gerçekleştiriyoruz. Bugün burada 2 bin 560 teşkilat mensubumuz 231 aday adayımız için oy kullanacaklar. Elbette her seçim çok önemli, ancak bu seçim tarihin dönüm noktasında bulunduğumuz önemli bir anın hasebiyle diğer seçimlerden çok daha önemli. 21 yılda gerçekleştirdiğimiz devrim niteliğindeki hizmetlerimizde Türkiye Yüzyılı’nın temellerini attık. İnşallah 14 Mayıstan sonra hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz. Büyük Türkiye ideali karşısında Cumhur İttifakı karşısında hizalanan 90’ların kaotik ortamını, yamalı bohça koalisyonlarını savunanlara karşı hep birlikte var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Bugün itibariyle seçimlere 50 günlük bir süre var. Bu 50 günü en iyi şekilde değerlendirmeli her kapıyı çalmalı ve yeniden kutlu yürüyüşümüze yeni bir hız kazandırmalıyız. Sen ben davasında değil büyük Türkiye sevdasına gönül veren siz değerli kardeşlerimizin bu güne kadarki ve bundan sonraki çalışmaları sayesinde; aziz milletimizin basireti ve feraseti yine bu ülkeyi yönetme sorumluluğunu bizlere yükleyecektir. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilecektir. AK Partimiz ve Cumhur İttifakımız bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisinde ezici bir şekilde sandalye çoğunluğuna sahip olacaktır” şeklinde konuştu.