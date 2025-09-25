AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: 'Türkiye Yüzyılı, milletimizin ortak yürüyüşüdür'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE Başkanı Mustafa Şen, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Arnavutköy’de STK temsilcileri ve vatandaşlarla buluştu. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Türkiye Yüzyılı vizyonu milletimizin ortak yürüyüşüdür. Ekonomiden güvenliğe, eğitimden teknolojiye kadar her alanda güçlü adımlar atıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE Başkanı Mustafa Şen, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında STK temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Arnavutköy’deki programa MKYK Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Dr. Adnan Günnar, MKYK Üyesi İsmail Kaya, MDK Üyesi Ayşe Deniz Çelik, AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, önceki dönem MKYK Üyesi Sümeyye Bozkurt, İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek ve Belediye Başkan Yardımcıları da da katılarak gündemin sıcak başlıkları, ekonomi ve hükümet projeleri ile birlikte "Terörsüz Türkiye" süreci de doğrudan vatandaşlara aktarıldı.

"Hep birlikte daha huzurlu, daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz"

Genel Başkan Yardımcısı Şen, "Türkiye Yüzyılı vizyonu milletimizin ortak yürüyüşüdür. Ekonomiden güvenliğe, eğitimden teknolojiye kadar her alanda güçlü adımlar atıyoruz. Bu vizyonu, milletimizin öneri ve katkılarıyla daha da ileriye taşıyoruz. Hep birlikte daha huzurlu, daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz" dedi.

"Yaptığımız çalışmalara dair görüşlerini alarak yolumuza devam ediyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, buluşmaların 81 il ve 973 ilçede gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu buluşmalarımızda milletimizin fikirlerini, önerilerini, eleştirilerini, tüm politika başlıklarında yaptığımız çalışmalara dair görüşlerini alarak yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"2 bin 830 kişilik heyet ile 961 mahallemizde bin 700 program gerçekleştireceğiz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise Türkiye Yüzyılı Buluşmalarının kapsamına dikkat çekerek, "Bakanlarımızın, Genel Başkan Yardımcılarımızın, milletvekillerimizin öncülüğünde 283 grup oluşturuldu. 2 bin 830 kişilik heyet ile 961 mahallemizde bin 700 program gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.