AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya'dan ana muhalefete eleştiri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresi’nde yaşanan olaylarla ilgili, “Kendi içinde kavgalı olan bir yapının, ittifak içinde herkesin farklı bir söylem içinde gününü geçirdiği bir yapının, bir düşünürün ‘Farklı yollardan giden insanların beraber plan yapması mümkün değildir’ diye ifade etmiş olduğu bir anlayışın Türkiye için sağlayabileceği bir faydanın da olmadığını net olarak ifade edebilmemiz lazım” dedi.

Sırakaya, 2023 Şehir Buluşmaları Programı çerçevesinde ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada İl Başkanı Umut Güçlü ve Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Sırakaya’ya hediye takdim etti. Ardından Merkez İlçe Konferans Salonu’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sırakaya, Şehir Buluşmaları çerçevesinde 81 ilinin tamamında teşkilatlarla ve vatandaşlarla bir araya gelme gayretinde olduklarını ifade etti. AK Parti kurulduğu günden itibaren ‘milleti için hizmetkar olma’ anlayışını benimsediğini belirten Sırakaya, “Bu anlamda hiçbir zaman için vatandaşımızla, milletimizle olan bağımızı zayıflatmadan her zaman için Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ‘Millete hizmetkar olmaya geldik’ anlayışının tezahürü olarak bugün de Yalova’da bulunuyoruz. Ben Yalova’daki her bir teşkilat mensubumuzu, başta sayın başkanımıza, milletvekilimize bu sıcak karşılamalarından dolayı teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum” dedi.

Bursa’da öğrenciliğinin geçtiği dönemde Yalova’ya sıkça geldiğini ifade eden Sırakaya, “Yalova 1995 yılı itibarıyla il olduktan sonra ve 2008 yılı itibarıyla da yanlış hatırlamıyorsam Yalova Üniversitesi’nin kurulmasından sonra hem Ar-Ge anlamında, üretim ve istihdam oluşturabilme anlamında ama aynı zamanda da turizm anlamında da çok gelişmiş olduğunu gördüm. Dolayısıyla önümüzdeki süreç içinde bu gelişmişliğin artan oranda devam edeceğine olan inancımı da ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

"Türkiye’ye sağlayacağı bir fayda yok"

Sırakaya, CHP’nin Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresi’nde yaşanan olaylara da değinerek şöyle konuştu:

“Bugün Türkiye siyasetine baktığımız zaman kendi içindeki yeknesaklığını kaybetmiş, kendi içinde bir şekliyle kavga içine düşmüş olan değişik kesimleri gözlemlemeyebilme imkanı var. Dün yanlış hatırlamıyorsam haberlere bir kez daha yansıdı. Afyonkarahisar İl Teşkilatı ile ilgili olarak ana muhalefet partisinin yapmış olduğu bir kongrede herkesin birbiriyle hakaretamiz şekilde de belirteceğimiz bir ifade içinde kavga zemininde buluştuğunu gördük. Dolayısıyla kendi içinde kavgalı olan bir yapının, ittifak içinde herkesin farklı bir söylem içinde gününü geçirdiği bir yapının, bir düşünürün ‘Farklı yollardan giden insanların beraber plan yapması mümkün değildir’ diye ifade etmiş olduğu bir anlayışın Türkiye için sağlayabileceği bir faydanın da olmadığını net olarak ifade edebilmemiz lazım.”

Türkiye’nin belirli bölgelerini ziyaret edip sadece belirli kesimleriyle bir araya gelen bir parti olmadıklarını anlatan Sırakaya, Türkiye’nin en ücra köşesine kadar hizmet götürme gayreti içinde olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yol ve dava arkadaşı olarak da yapılan çalışmaları artarak devam ettireceklerini kaydeden Sırakaya, şunları kaydetti:

“14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta gerçekleşmiş olan genel seçimlerden sonra Allah nasip ederse bir sonraki yerel seçimlerde de tekrar Cumhur İttifakı olarak Yalova’daki bu hizmetlerimizi artan oranda devam ettirebilme noktasında bugün burada bulunuyoruz. Zaten il başkanımız olsun, merkez ilçe ile birlikte 6 tane belediyemizin de varlığını gördüğümüz ortamda hamdolsun bu hizmet belediyeciliğinin ve gönül kazanma anlamındaki belediyeciliğin varlığını zaten Yalova’da gözlemliyoruz. Bunun devamını sağlayabilmek için inşallah çalışmalarımızı da artan oranda devam ettireceğiz.”

Ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Programa Yalova Milletvekili Meliha Akyol da katıldı.