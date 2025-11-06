AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer: ' 'Şehircilik Zirvesi'nde konut ihtiyacı, ulaşım ve trafik gibi kritik başlıklar ele alınacak, çözüm önerileri geliştirilecek'

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, "Şehircilik Zirvesi’nde konut ihtiyacı, çevre sorunları, ulaşım ve trafik gibi kritik başlıklar da ele alınacak, bu alanlarda yeni çözüm önerileri geliştirilecektir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek ’Medeniyetimizde Şehir ve Mekan’ temalı ‘Şehircilik Zirvesi’ programı hazırlıklarına ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Tuncer, zirvede konut ihtiyacı, çevre sorunları ve trafik gibi başlıkların ele alınıp, çözüm önerileri geliştirileceğini açıkladı.

Zirvenin 5 ana başlık altında masaya yatırılacağını belirten Tuncer, "Planlama ve Kentsel Tasarım, Kentsel Dönüşüm, Şehir ve Demografi, Şehir ve Yönetim, Geleceğin Şehirleri, çalıştayların çıktıları değerlendirilerek bir sonuç beyannamesi hazırlanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Zirvede; konut ihtiyacı, çevre sorunları, ulaşım ve trafik gibi kritik başlıklar da ele alınacak, bu alanlarda yeni çözüm önerileri geliştirilecektir. Temel amacımız; Türkiye Yüzyılı’na yakışır, medeniyet tasavvurumuzdan neşet etmiş şehirlerin imar ve ihya sürecine katkı sağlamaktır. Şehirlerimizin gelişimi adına, gelecek nesiller için hepimiz ayrı ayrı mesuliyet makamının parçasıyız. Zirvemiz; mimar, şehir plancısı, kentsel tasarımcı, sosyolog, siyaset bilimci, akademisyen, uzman ve ilgili kurum temsilcilerinin katkılarıyla, disiplinler arası bir perspektifte yürütülecektir. Kentsel dönüşüm süreci, mevcut uygulamaların değerlendirilmesi, iyileştirme önerileri ve geleceğe dönük öngörülerle kapsamlı biçimde ele alınacaktır. Bu süreçte, farklı yaklaşımların bir araya getirilmesi ve elde edilen sonuçların ilgili kurumlara en doğru biçimde aktarılması hedeflenmektedir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ‘Estetik, Ekonomik, Erişilebilir ve Emniyetli’ şehircilik ilkeleri doğrultusunda, geçmişten geleceğe uzanan bu sürecin en doğru şekilde ilerlemesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Tuncer, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de binlerce kişinin katledildiğini, binaların yıkıldığını ve en önemlisi bir halkın umutlarının hedef alındığını dile getirdi. Aynı zamanda Tuncer, bu suça dikkat çekmek üzere zirve kapsamında ‘KentKırım’ sergisi hazırlandığını ve AK Parti Kongre Salonunda ziyarete açık olacağını açıkladı.

Yeni nesil şehircilik anlayışının gerçekleşmesi için yerine getirilmesi gereken yatırımları büyük oranda tamamlandığını vurgulayan Tuncer, "Kısa sürede deprem bölgesinde 457 bin konutu tamamlamış ve hiç ara vermeden yüzyılın konut hamlesi kapsamında 500 bin konutun çalışmalarına başlayabilmiş bir vizyonla buradayız. Kağıt üzerinde imar planı yapmak, kentin fiziksel büyümesine izin vermek kolaydır; ancak sağlıklı şehirleşme vizyon, emek ve güçlü altyapı yatırımları gerektirir. Konut ve sanayi yatırımları artarken, ulaşım ve altyapı kapasitesi aynı ölçüde geliştirilmezse, şehirlerimiz yaşanmaz hale gelir. Bugün, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, mevcut sistemi işletemeyen, geçmişten gelen yatırımları koruyamayan bir anlayışa hep birlikte şahitlik ediyoruz. Benzer sıkıntıları Bursa, Balıkesir, İzmir gibi büyükşehirlerde gözlemliyoruz. Bu durumu şehir sakinleri olarak hep birlikte yaşıyor, hep birlikte görüyoruz. CHP’li belediyelerin şehirlerin temel problemlerine karşı duyarsızlığı, şehirlerimizin geri gidişine neden olmaktadır. Yapılan işler milletindir. Yapılan hizmetlerin sürdürülmesi vatandaşa olan yegane borcumuzdur" şeklinde konuştu.