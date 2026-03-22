AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer: 'Suya sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, 22 Mart Dünya Su Günü’ne ilişkin, "Suya sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır. Su, yalnızca bir doğal kaynak değil stratejik bir değerdir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer, 22 Mart Dünya Su Günü’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Suya sahip çıkmanın geleceğe sahip çıkmak olduğunu kaydeden Tuncer, suyun yalnızca doğal bir kaynak olmadığını, hayatın devamlılığı sağlayan, tarımı besleyen, şehirleri ayakta tutan ve kalkınmayı mümkün kılan stratejik bir değer olduğunu kaydetti.

Suyun korunması, verimli kullanılması ve sürdürülebilir biçimde yönetilmesinin günümüzde her zamankinden daha büyük bir önem taşıdığını aktaran Genel Başkan Yardımcısı Tuncer, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ülkemizde su yönetimi alanında önemli yatırımlar hayata geçirilmiştir. Barajlar, göletler, içme suyu tesisleri, sulama projeleri ve modern altyapı uygulamalarıyla su arz güvenliği güçlendirilmiş; tarımsal üretimde verimlilik artırılmıştır. ’Su Vatandır’ anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmalarla, yalnızca bugünün ihtiyaçları karşılanmamakta; aynı zamanda geleceğin su güvenliği de teminat altına alınmaktadır. Suyun korunması, geliştirilmesi ve etkin yönetimi; Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel başlıkları arasında yer almaktadır" açıklamasında bulundu.

Su tasarrufunun yalnızca kamu kurumlarının değil toplumun tamamının ortak sorumluluğu olduğunu dile getiren Tuncer, evlerde, iş yerlerinde, tarımda ve sanayide suyun bilinçli kullanılması, israfın önlenmesi ve modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılmasının önem taşıdığını da sözlerine ekledi.