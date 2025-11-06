AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: 'Sayın Özgür Özel, deprem bölgesine en son ne zaman gitmiş?'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, "Sayın Özgür Özel, deprem bölgesine en son ne zaman gitmiş? Bir bakın, araştırın. Deprem bölgesindeki CHP’li belediyeleri ne zaman ziyaret etmiş?" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Ankara’da AK Parti Konferans Salonu’nda bulunan AK Kütüphane’de deprem bölgesinde devam eden çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yayman, deprem bölgesindeki 453 bin vatandaşın evlerinin temellerinin atıldığını ve 6 Şubat’ta teslim edileceğini belirtti. Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in deprem zamanı verdikleri sözleri unuttuğunu, fakat kendilerinin asla unutmadığını ifade etti.

"453 bin insanımız için evlerin temelleri atılmıştır ve 6 Şubat’ta teslim edilecektir"

Deprem bölgesinde yapılan çalışmalara değinen Yayman, "Bugüne kadar deprem bölgesinde tam 75 milyar dolar bir harcama yapılmıştır. 11 ilimizde 14 milyon insanımızı ilgilendiren bu felakete karşı milletimiz bir ve beraber olarak topyekun mücadele etmektedir. Deprem bölgesinde hak sahibi olan 453 bin insanımız vardır. 453 bin insanımız için evlerin temelleri atılmıştır ve inşallah 6 Şubat’ta bu evler teslim edilecektir. Biz bunu da çok tarihi bir adım olarak görmekteyiz. Cumhurbaşkanımız geçen ay 304 bin konutun teslimini yapmıştı. İnşallah kasım ayı içerisinde de yine bu bölgedeki 351’inci konutun teslimi yapılacaktır. Asrın felaketi asrın dayanışmasına dönüştürülmüş durumdadır. Her 3 kişiden 2 kişinin evleri verilmiştir. Bazı binalarda elektrikle ilgili, altyapıyla ilgili problemler yaşanmaktadır. Bunlar majör problemler değildir ve bunları çözmek için de biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sadece bölgemizde konutlar yapılmıyor. 11 ilimizde yeniden hayat inşa ediliyor" ifadelerini kullandı.

"Sayın Özel eğer bir laf söyleyecekse Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na desin"

Depremde hasar gören tarihi camilere değinen Yayman, "Depremden hemen sonra Antakya’da tarihi, kültürel mirasımızın ayağa kaldırılması için Bursa Büyükşehir Belediyemiz ve Konya Büyükşehir Belediyemiz 2 tarihi eseri ayağa kaldırmak istedi. Konya Büyükşehir Belediyesi, Antakya Habibi Neccar Camii’ni ayağa kaldırmak istedi. Restorasyon çalışmalarına başladı ve cami yeniden ayağa kaldırıldı. İç dizaynı yapılmakta, yazıları yazılmakta ve cami aslında tamamlanmış durumda. Depremden sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi de Antakya Ulu Cami’yi yapacaktı, yerel seçimler oldu. Belediyeyi CHP kazandı. Lütfen gelip iki camiye bakın. Ulu Cami ile ilgili çalışmalar henüz daha başlamamış durumda. Dolayısıyla Sayın Özel eğer bir laf söyleyecekse Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na desin ki, ‘Ben böyle konuşuyorum da Antakya Ulu Cami’nin durumu nedir?’ Gelip bunu söylesin. Aslında muhalefetin ne kadar büyük bir anlayış problemi yaşadığını ve deprem üzerinden nasıl bir yanlış siyaset izlediğini, toksik muhalefet yaptığını hep beraber görüyoruz" diye konuştu.

"Deprem zamanı verdiğiniz sözleri siz unutmuş olabilirsiniz ama biz asla unutmadık"

Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhalefet partisi genel başkanı o zaman Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ydu. Özgür Bey de grup başkan vekiliydi. Deprem bölgesine geldiler ve şu kadar ev yapacağız dediler. CHP’nin belediyeleri var. Pek çok belediye CHP’de. Hatay’da deprem bölgesinde CHP’li belediyelerin yaptığı tek bir iş yoktur artık. Ne bir iş yeri yapmıştır ne bir konut yapmıştır. Sayın Özgür Özel’e bir çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer siz hükümetimizin yaptığı çalışmaları yetersiz buluyorsanız buyurun siz yapın. Deprem zamanı verdiğiniz sözleri siz unutmuş olabilirsiniz ama biz asla unutmadık."

"Sayın Özgür Özel, deprem bölgesine en son ne zaman gitmiş?"

Deprem zamanı CHP’nin "ev yapacağız, belirli hizmetleri getireceğiz" dediğini ifade eden Yayman, "Elinizi tutan mı var? Gelin yapın ama onu dahi maalesef yapmıyorlar. CHP siyaset yapmak ile ucuz polemik yapmayı birbirine karıştırıyor. Sayın Özgür Özel, deprem bölgesine en son ne zaman gitmiş? Bir bakın, araştırın. Deprem bölgesindeki CHP’li belediyeleri ne zaman ziyaret etmiş? Ne zaman bir vatandaşın evinde, deprem zedenin evinde bir bardak çay içmiş? Ne zaman o yeni yapılan şehirleri görmüş ve demiş ki bu yapılanlar tamam ama şurada eksik var demiş. Şimdi görmüyorsunuz, bilmiyorsunuz, öğrenmek istemiyorsunuz ve deprem üzerinden siyaset yapıyorsunuz. Siz deprem bölgesinde yapılan binaları dahi sayamazsınız" şeklinde konuştu.