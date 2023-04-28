AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: 'Türkiye Yüzyılını bu seçimle birlikte inşa etmeye başlayacağız'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Bu güzel yurdumuzu inşallah 2053’e, 2071’e taşımanın altyapısını oluşturacak, Türkiye Yüzyılını bu seçimle birlikte inşa etmeye başlayacağız, var mısınız?” dedi.

Yazıcı, seçim çalışmaları çerçevesinde Yalova’da bir dizi etkinliğe katıldı. İlk olarak Yalova İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Yazıcı’ya İl Başkanı Umut Güçlü çiçek takdim etti. Ardından Yalova Merkez Camisi’nde cuma namazını kılan Yazıcı, burada partisinin Yalova İl Başkan Yardımcısı Selim Sanır’ın annesinin cenaze törenine katıldı. Yalova Belediyesi Engelsiz Kafe’de Rizeliler Derneği üyeleriyle de buluşan Yazıcı’ya AK Parti milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol ve 3. sıra milletvekili adayı Erhan Dede de eşlik etti. Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, sonrasında da Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ı makamında ziyaret etti. İlçedeki Engelsiz Kafe’de düzenlenen halk buluşmasına da katılan Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye’de önemli işlere imza atıldığını hatırlattı. Bunlardan birisinin da sağlık alanında olduğunu ifade eden Yazıcı, burada yapılan çalışmaların önemini kovid-19 döneminde herkesin anlaşıldığını söyledi.

Akkuyu Nükleer Santrali’nin dün açıldığını da hatırlatan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin 60 yıldan buyana hayal ettiği erişemediği ancak ilk defa dün erişmesinin gerçekleştiği, nükleer güce sahip oluşumuzun töreni yaptık arkadaşlar. 56’da rahmetli Menderes teşebbüs etmiş, 60 darbesiyle gitmiş. 70’teki cumhuriyet hükümeti istemiş ama her nasılsa bu işe başlayabilmek için ihtiyaç duyulan 100 milyon doları temin edemediği için başlayamamış. Merhum Turgut Özal, 8. cumhurbaşkanımız. O da uğraşmış. Türkiye nükleer güce ulaşsın, sınıf değiştirsin. Nükleer güce sahip devlet sınıfına dahil olsun diye. O da başaramamış. 2010 yılında bir yiğit, bu milletin içinden çıkmış bir lider, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunu gündemine almış ve o gündeme alınan nükleer santralin, ilk nükleer gaz yerleştirilmesini dün gerçekleştirdik. Bu gurur verici değil mi arkadaşlar? Rahmetli Turgut Özel derdi ki, muhalifler bizim yaptıklarımıza hayalleriyle bile yetişemezler. Şimdi gerçekten AK Parti hükümetlerinin yaptığı icraatlara muhalefette yer alan hiçbir partinin hayaliyle birlikte yetişmesi bile mümkün değil. Biz bu milletin arzu ettiği ve geleceğine dair ihtiyaç duyduğu, alacağı bütün üniteleri gurur alacağı bütün üniteleri milletin hizmetine koymak için gece gündüz demeden koşturuyoruz.”

“Hizmet etmesini biz biliriz”

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 100 yılın son seçimi olduğunu anlatan Yazıcı, bu yeni yüzyıla, ‘Türkiye Yüzyılı’ dediklerini belirterek, “Nihayet çok partili demokratik hayatta iktidar değişikliğinin demokrasiden yana olanların iktidarı devralışlarının yıl dönümünde yapılan bir seçim olacak. 14 Mayıs 1950’de olmuş, şimdi de 14 Mayıs 2023’te gerçekleşecek. O bakımdan da o anlamda da son derece önemli bir seçim. İş bilenin, kılıç kuşananın. Hizmet etmesini biz biliriz. Biz milletin hukukunu korumak, insanımızın hayat standartlarını yükseltmek, önündeki engelleri kaldırmak, sofrasındaki ekmeği büyütmek için Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bir araya gelmiş kadrolarız. Yetki sizden, hizmet bizden. Biz siyasete böyle bakıyoruz. Bu güzel yurdumuzu inşallah 2053’e, 2071’e taşımanın altyapısını oluşturacak, Türkiye yüzyılını bu seçimle birlikte inşa etmeye başlayacağız, var mısınız?”

Altınova ziyareti

Yazıcı, ardından Altınova Belediye Başkanı Metin Oral’ı ziyaret etti. Partisinin İlçe Başkanlığı’na da giden Yazıcı, Altınova’da esnaf ziyareti de gerçekleştirdi.