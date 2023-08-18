AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan esnaf ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çanakkale'de esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan esnaf ziyareti
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çanakkale’de esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bir dizi programa katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Çanakkale’ye geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Şehir Buluşmaları’ programına katılarak, parti teşkilatıyla bir araya geldi. Programın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Yalı Cami’nde Cuma namazını kıldı. Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.