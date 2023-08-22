AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: 'AK Parti siyaseti, millete hizmetkar olma siyasetidir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret ederek, burada partililerle bir araya geldi. Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda; AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, İl Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Toplantı öncesi söz alan AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı Balıkesir’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başaran, "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Başkanım. Başkanımız bugün yerel seçimlere yönelik teşkilatlarımızı ve belediyelerimizi ziyaret ederek onları motive etme noktasında bir çalışmaları olacak. Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. İnşallah çok kıymetli Başkanımız, duayen bir isim. 1999 yılından 2019 yılına kadar Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı olarak milletimize büyük hizmetleri olan bir isim. Müthiş bir başarı. Şimdi de Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız olarak hizmetlerine devam ediyor. Başarılarına yenilerini eklemek için var gücüyle çalışıyor. Kendilerini tebrik ediyor ve vazifelerinde muvaffakiyetler diliyorum. Şehrimizdeki faaliyetlerinin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan diliyor ve tekrar hoş geldiniz diyorum" dedi.

Yılmaz: "AK Parti siyaseti ülke demokrasisine büyük bir boyut kazandırdı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise konuşmasında, "AK Parti’nin siyasete bakışını ve hizmet odaklı çalışmalarına" değindi. Yılmaz, "Biz AK Parti’yiz, büyük bir aileyiz. İşte AK Parti’nin farkı budur. Bizler sürekli böyle teşkilatlarımızla, partimizin mensuplarıyla göz göze gelmeyi seven, böyle bir tercihi, böyle bir geleneği olan, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve öğretileriyle hareket eden bir partinin mensuplarıyız. Biz birbirimizle göz göze gelmeyince, dirsek temasında olmayınca kendimizde eksiklik hissediyoruz. Siz de biliyorsunuz, buradan bir kez daha tekrarlayacağım. AK Parti siyaseti hakikaten ülke demokrasisine büyük bir boyut kazandırdı. Çok büyük bir siyasi kimlik kazandırdı. Siyasetin de siyasi kimliği vardır. 2001’de kurulmuş olan, Cumhurbaşkanımızın kurduğu bu siyasi hareket, Türkiye’de bir siyasi kimlik oturtmanın yanı sıra dünya siyasetine de yeni bir anlayış getirdi. Dünya demokrasilerinde adından bahsedilen, örnek alınan bir siyasi hareket haline geldi" ifadelerini kullandı.

"AK Parti 11,5 milyon üyesi ile dünyanın birçok ülkesinden büyük bir üyeye sahip"

"14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde bu siyasi hareketin başarı öyküsü tüm dünya tarafından takip edildi" diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Seçim sonuçları emperyal dünyada, orta Avrupa ülkelerinde merak edilen bir süreç oldu. Ve ilginç bir şekilde de bir araya gelerek bu seçimin galibinin Cumhurbaşkanımızın olmamasını gerçekleştirmek için büyük bir mücadele verdiler ama başaramadılar. Çünkü kiminle mücadele ettiklerini bilmiyorlardı. 11,5 milyon üyesi olan, birçok Avrupa ve dünya ülkesinden daha fazla üyesi olan bir siyasi partiyiz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir parti yok. Allah tabii ki doğrunun yanındadır. 14 Mayıs’ta ve 28 Mayıs’ta çok güzel sonuçlar alarak halkımızın teveccühüne mazhar olduk. Bu vesile ile ben tüm içtenliğimle Balıkesir’in bu seçimde gösterdiği büyük fedakarlık, hem aziz milletimize, hem de teşkilat mensuplarımıza buradan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bu konudaki teşekkürlerimi de buradan hakikaten büyük bir gayret ve çabalarınızdan dolayı sizleri alkışlıyorum."

"Siyasetinizi etkili bir siyasal araç haline getirmediğiniz takdirde ideolojiniz yağmursuz gök gürültüsüne benziyor"

Partilerinin hizmet siyaseti yaptığını ifade eden Yılmaz, "Bizim partimizin diğer partilerden farkına, dünyada gelişen hadiselere bakışımıza, ülkeyi yönetim tercihimize buradan biraz bahsetmek istiyorum. Neden insanlarımız bizlere bu teveccühlerini yansıtıyorlar, bizi tercih ediyorlar özetle ifade etmek istiyorum. Biz hizmet siyaseti yapıyoruz. Diğer partiler ideolojik siyaset yapıyorlar. Bu ideolojimiz olmadığı anlamına gelmiyor. Bizim ideolojimizin temelinde milletimiz ve milletimize hizmet var. Eğer siyasetinizi etkili bir siyasal araç haline getirmediğiniz takdirde ideolojiniz yağmursuz gök gürültüsüne benziyor. Bol bol gürültü yapıyorsunuz, bol bol konuşuyorsunuz ama içinde rahmet yok. İşin rahmeti hizmettir. Biz buna inanıyoruz. İnsanımızın hayatına katkı vermeliyiz diye düşünüyoruz. Hizmeti önemsiyoruz. Hizmeti de insanımızın gözüne sokar gibi değil, onların ihtiyaçlarını gözlemleyerek, onların ihtiyaçlarını dikkate alarak yapıyoruz. Bizim onlardan çok farklı bir özelliğimiz de insanımızın, milletimizin ne istediğini ve ne talep ettiğini biliyor olmamız. Bunu da teşkilatlarımızın büyük sinerjisi ve gayretiyle beraber elde ediyoruz. Biz milletimizle her zaman beraberiz. Kamuoyu araştırmaları ile ihtiyaçları tespit ediyoruz. Bir şehirde insanımızın bizden ne istediğini, neler talep ettiğini biz biliyoruz, anlıyoruz. Ve ihtiyaçları dert dediğimiz bir kavram haline getiriyoruz. Bunu da yüreğimize yerleştiriyoruz. Hani Cumhurbaşkanımız ’biz dertliyiz’ diyor ya o dert dediği şey vatandaşlarımızın ihtiyaç olarak bize ilettiği ve bizim de yapmak için mücadele verdiğimiz şey adına dert dediğimiz şey" diye konuştu.

"Makam peşinde koşanlar, makamın milletin olduğunu unutuyorlar"

"Muhalefetin ideolojik kavramlar üzerinden hareket ediyor olması, kendi içlerinde de ayrı ideolojik parçalara bölünmüş olması, farklı öğretilerin çatışmasına dönüşüyor" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Bu farklı siyasi hareketlerde her biri farklı bir makam derdine düşüyor. Güçler bu durumu birbirleriyle makam kavgasına dönüştürüyor. Halkı unutuyorlar, milleti unutuyorlar. Milletin derdi onları ilgilendirmiyor. Çünkü onların kendileriyle ilgili dertleri var. Kimi ben Cumhurbaşkanı olacağım, şunları şunları Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağım diyor. Soruyorum, kimin makamını kime vadediyorsun. Milletimizden hangi yetkiyi aldınız da bu makamları dağıtıyorsunuz. Şimdi bakın makam dağıtma, makam tavsiye etme, gizli protokollerle bakan yapacağım, şu bakanı yapacağım diyen bir tabir milleti küçümseme değil de nedir? Samimi söylüyorum, böyle bir saygısızlık olur mu? Bunun adı demokrasi olabilir mi? Makam kime aittir, makam milletindir. ’Gel kardeşim al sana şu yetkiyi veriyorum. Gel seni yetkilendirdiğim bu süre içinde bana hizmet et’ diyor millet bize. Biz kendimizi öyle görüyoruz. Biz milletimizin hizmetkarıyız. Bizim en büyük farkımız bu. AK Parti’de siyaset yapmak demek, AK Parti’de siyasetin bir fikir haline gelmesi demek. Milletin hizmetine, milletin hizmetkarı olmaya talip olmak demek. Bizi biz yapan şey bu. Biz hizmetkar olmaya geldik deyişimizin altında yatan mantık bu. Biz dertliyiz deyişimizin altına yatan mantık bu. AK Parti olarak biz işimizi yapıyoruz. Burada karşı tarafın bir fotoğrafını çektik, onlara bir bakmak gerektiği için bu cümleleri kurdum. Bizim onlardan farkımızı unutmayalım diye hatırlatma yapmak istedim. Onlarla kendinizi mukayese etmeyin, bir tutmayın. Biz milletimize hizmet etmenin derdiyle yolumuza devam ediyoruz ve devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Biz 4,5 yıldır milletimizi dinliyoruz ve seçime her an hazırız"

2024 yerel seçimlerine değinen Yılmaz, "Önümüzdeki süreçte 2024’te bir yerel seçim olacak. Biz 2024 seçimleri için hazırlığımıza 31 Mart 2019 sabahından itibaren başladık. Milletimizin isteklerini, taleplerini, beklentilerini biliyoruz. 4,5 yıldır biz zaten bunun için çalışıyoruz. AK Parti kurumsal bir yapısı olan, hafızası olan, sağlıklı işleyen bir iç mekanizması olan, büyük bir liderin, önderin kumandasında hareket eden güçlü bir yapımız var. Şimdi bugün Balıkesir’de, ilk önce Büyükşehir Belediyemizi ziyaret edeceğiz, Başkanımız Yücel Yılmaz’la ve ilçe belediye başkanlarımızla yapılan çalışmalar konusunda değerlendirmelerde bulunacağız. Ardından sahada yapılan çalışmaları yerinde göreceğiz. Ben, bugün İl Başkanlığımızda bizleri ağırlayan değerli İl Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilçe belediye başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Başkanlığı’ndaki ziyaretinin ardından esnaf ziyareti yaparak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne geçti.