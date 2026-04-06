AK Parti Genel Başkanvekili Ala: '(Yeni anayasa çalışmaları) Birinci aşama neredeyse nihayetlendi'

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti tarafından gerçekleştirilen yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Birinci aşama neredeyse nihayetlendi" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye Basın Federasyonu’nda (TÜBAF) "Anadolu Sohbetleri" çerçevesinde düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları cevapladı.

"Öngörünün mümkün olduğu ve hesaplanabilir olduğu bir ülke sisteminden bahsediyoruz"

Anayasa ile vatandaşın geliri arasında doğrudan bir ilişki olduğuna dikkati çeken ve gelişmiş ve ekonomik olarak kalkınmış ülkelerde sistemin kurumsallaştığını aktaran Ala, "Birçok petrol ülkesi var ama gelişmiş ve kalkınmış ülkeler arasında değiller. Kurumsallaşmış demokratik sistemler sermaye için de bir ortam oluşturuyor. Nasıl ki özgürlük ortamı insan zihninin, demokratik ortam toplumun daha huzurlu, daha verimli çalışmasını mümkün kılarsa aynı zamanda gelişmiş bir kurumsallaşmış demokrasi; sermayenin de kurallar içerisinde daha garantili, daha çok iş yapmasını, girişim özgürlüğünü mümkün kılar. Dışarıdan da sermaye akışını o ülkeye mümkün kılar. Bütün bunları kurumsallaşmış demokrasiyle yaparsınız. Öngörülebilir, sürprizlere açık olmayan, sürdürülebilir, tahmin etmenin ve öngörünün mümkün olduğu ve hesaplanabilir olduğu bir ülke sisteminden bahsediyoruz. Bunu neyle sağlayacaksınız? Bunun en temel metni anayasadır" ifadelerine yer verdi.

Ala, iyi işleyen bir devlet mekanizması kurmak ve bireyin temel hak ve özgürlüklerini her türlü otorite karşısında garanti altına almak, geliştirmek ve toplumun da işlerinin düzenli yürümesi için bir anayasa ihtiyacının olduğunun altını çizdi.

"Biz siyasetin garantili hale gelmiş olmasını sağlamasaydık rahat rahat anayasa tartışması bile yapamazdık"

Türkiye’nin parti devletine dönüştüğü yönündeki eleştiriler hatırlatılarak, yeni anayasada kuvvetler ayrılığına ilişkin nasıl bir düzenleme yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Ala, "Bir kere bu cümleler ezber cümlelerdir. Bunu söyleyenler ya Türkiye’nin siyasi tarihini bilmiyorlar ya da kasıtlı olarak manipülasyon için böyle cümleler kuruyorlar. Bugün anayasa değişikliğinin liderliğini yapan AK Parti’dir. Biz bu anayasanın topyekun değişmesi gerektiğini, sivil bir anayasaya ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz. Biz sistemin sahibi değiliz, 1982 Anayasasını biz yapmadık. Eskiyle kıyasladığımız zaman da Türkiye bir ‘parti devlet’ dönemini yaşamamış olsa bu söylenenler bir çağrışım yapabilir ama Türkiye parti devlet dönemini yaşadı. Şu anda içinde bulunduğumuz sistem daha önce ‘yarı başkanlık sistemi’ diye anayasada kurgulanmış ve bazı sorunlar da uygulamada ortaya çıkmıştı, onları değiştirdik. Her adımımız daha öncekine göre siyasetin alanını genişletti ama yapılacak olanların alanını da fazlalaştırdı. Bugün biz siyasetin garantili hale gelmiş olmasını sağlamasaydık rahat rahat anayasa tartışması bile yapamazdık. Anayasa tartışması başladığında başka odaklar hemen ‘anayasa öyle değiştirilemez’ diye açıklamalar yapıyorlardı. Şimdi halktan başka kimsenin güçlü bir biçimde bir şeye engel olması ya da kabul etmesinin imkanı yok. Partiler konuşuyorlar, konuşmaları lazım. Bu retorikten de kurtulmamız lazım. Biz kendimizi ideal olanla kıyaslıyoruz. İdeal olanla kıyasladığımız zaman yapacak çok işimiz var ama eskiden olanla kıyasladığımızda çok mesafe aldık" değerlendirmesinde bulundu.

"Biz bir ajandayla değil, teklifle, usulle geliyoruz"

Bir taraftan ara seçim veya bir an önce erken seçim isteyen bir ana muhalefet partisinin olduğu, diğer taraftan ise terörsüz Türkiye süreci ile ilgili herhangi bir adıma kolay kolay destek vermeyecek bir İYİ Parti’nin olduğu bir meclis tablosunda yeni bir anayasanın yapılabileceğinin mümkün olup olmadığı sorusu üzerine Ala, "Bir siyasetçiyiz. Siyasetçi tahminle talebi bir arada söyler. Politikayı ortaya koyarsınız, gerçekleştirmek için de çaba sarf edersiniz. Biz yapılanı, yapılması gerekenle birlikte ele alırız. Politik söylem aynı zamanda geleceğe ilişkin söylemdir. Biz bunları söylüyoruz, partileri de katkı sunmaya davet ediyoruz. Gelin bir masa etrafında buluşalım, ülkenin temel sorunlarını konuşalım diyoruz. Artık siyasetin alanı genişledi, siyasette bu genişleyen alana göre zihnini, politikalarını genişletsin. Türkiye’de muhalefet var, 188 tane parti oldu ama alternatif yok. Alternatif ana yollar önerin, uzlaşalım o zaman. Politikalar üzerinden siyasetin alanını genişletelim, birden fazla alternatif olsun. Biz bir ajandayla değil, teklifle, usulle geliyoruz. Bizim olmazsa olmazımız bu ülkeyi siyasetin yönetmesidir" açıklamasında bulundu.

Anayasa’da da siyasete müdahale imkanlarının tamamının ortadan kaldırılması ve partilerin bir araya gelmesi gerektiğine değinen Ala, itiraz edilmesi gerekenlerin bir masa etrafında edilmesi ve uzlaşı sonunda kararların vatandaşla paylaşılması gerektiğini vurguladı.

Genel Başkanvekili Ala, Türkiye’de siyasi geleneğin başta anayasa olmak üzere temel meseleleri bir araya gelip müzakere edebilecek yetkinlikte olduğunu düşündükleri ve herkesin yapacağı çok iş olduğunu söyledi.

"Biz, daha demokratik olmasını arzu ettiğimiz bir ortamdayız"

Bir gazeteci tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kötü bir yönetim şekli olduğu ve ifade özgürlüğünü giderek kısıtladığına yönelik iddiaların sorulması üzerine Ala, "Daha önceki çok mu genişmiş? Biz, daha demokratik olmasını arzu ettiğimiz bir ortamdayız. Herkes istediğini söyleyebilir. Burada yetkili arkadaşlarımızın söylediği daha belirleyici olur. İnsanlar kendi bireysel görüşlerini çeşitli platformlarda dile getiriyorlar. Biz onlara takılmayız, fikir özgürlüğü içerisinde değerlendirir ve geçeriz. Biz ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz" cevabını verdi.

Ala, Türkiye’de toplumun tamamını ilgilendiren siyasal meselelerin konuşulduğunda güven artırıcı söylemlerle devam edilmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

AK Parti olarak yeni anayasa çalışmalarının ne durumda olduğu sorusu üzerine Ala, "Birinci aşama neredeyse nihayetlendi" ifadelerini kullandı.

"Bundan önceki seçimde muhalefetin masasının birinci meselesi anayasa değişikliğiydi"

Anayasaların ve bir ruhu olduğu ve yapılan her anayasanın dönemin ruhunu içinde barındırdığını kaydeden Ala, "Sivil kesimin tamamı şu anda anayasayı tartışıyor mu? Muhalefet de tartışıyor, değişmesi gerekir diyor. İktidar da değişmesi gerekir diyor. Konjöktürel olarak ağırlık kazanıyor, kazanmıyor ama sürekli anayasanın değişimi gündemde mi? Evet. Bundan önceki seçimde Altılı Masa vardı. Masadaki temel konu anayasa değişikliğiydi. İçinde bulunduğumuz mekanizmaların, milletvekillerinin, parlamentonun seçildiği seçimde muhalefetin masasının birinci meselesi anayasa değişikliğiydi" ifadelerine yer verdi.

Bir başka soru üzerine demokrasinin temel kurallarının takip edilmesi gerektiğini anlatan Ala, "Bir araya gelinir, orada olabildiğince çok katkı sunulmasını mümkün kılmak gerekir. Herkes fikrini, düşüncesini söylesin ama mümkünse kararlar önemli bir katkıyla, çoğunlukla alınsın. Ama sonuçta nihayetinde anayasada kuracağınız hükümle de milletin ve kurumların karar alma süreçlerinde çoğunluğun oyuyla kararlar alınır ama azınlıkların da da temel hak ve özgürlükleri, hakları tamamen korunur" dedi.

"Şu anki anayasamızda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilebilmesi için karar var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusunda sorulan bir soruyu cevaplayan Ala, "Şu anki anayasamızda yeniden seçilebilmesi için karar var. Meclis seçim kararı aldığı zaman aday olabiliyor. Bu mevcut anayasa da var. Dolayısıyla bizim bu konuda bir tartışmaya ihtiyacımız yok. Biz de, Cumhur İttifakı’mız da Bahçeli de zaman zaman açıklamalarda bulundu. Biz de böyle bir konjonktürde hele böyle bir ortamda milletimiz de Cumhurbaşkanımızın bir dönem daha Türkiye’nin liderliğini üstlenmesinin sadece bizim değil bölgenin de lehine bir sonuç üreteceği konusunda hemfikir. Dolayısıyla bizim böyle bir tartışma konumuz yok. Yani meclisimizin prosedürü belli" diye konuştu.

"Gündemimizde bir seçim yok"

AK Parti’nin gündeminde erken bir seçim olmadığını söyleyen ve CHP lideri Özgür Özel’in ara seçim talebine cevap veren Efkan Ala, "Arkadaşlar normal aldığı seçimi ne yapmış ki ara seçimde ne yapacak? Normal seçildi belediyeler, seçimle geldi iş başına. Allah aşkına bir tane Türkiye çapında örnek alınabilecek bir belediye uygulaması var mı? Yahut da Türkiye’nin işte budur dediği, genel merkezin Cumhuriyet Halk Partisi’nin ortaya koyduğu bir program, proje, bir fikir var mı? Şimdi bunlar zaten yok. Yani bir kere daha siyaset yapamamak için, hizmet üretememek için millete ikide bir gitmenin anlamı var mı? Yani süresi geldiğinde gidecek zaten. Millet değerlendirecek" açıklamasında bulundu.

CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalar devam ederken AK Partili belediyelere yönelik ayrımcılık yapıldığı iddialarına cevap veren Ala, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, AK Partili belediyelerde bir yolsuzluk iddiası ortaya atıldığında AK Parti’nin 24 saat içerisinde gerekli işlemi yaptığını ve hızlıca refleks gösterdiğini söyledi. Bazı belediyelerde sistematik yolsuzluk gerçekleştiğini söyleyen Efkan Ala, bazı belediyelerde ise ahlak sorunlarının ortaya çıktığını söyledi.

"Terörsüz Türkiye süreci gitmesi gerektiği hızda gidiyor"

Terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuşan Efkan Ala, "Öngördüğümüz süreç devam ediyor. Bu önemli bir husus. Hedeflediğimiz şey de silahların bırakılması ve örgütün tamamen tasfiyesi. Geldiğimiz noktada TBMM en son toplantılarını yaptı, sonuç metnini sundu ve değerlendirmelerini yaptı. Biz o noktada sürecin devam ettiğini söyleyebiliriz. İmralı’nın çağrısı da başından beri yapıldı ve ek açıklamalar da yapıldı. Orada da bir tereddüt duraksama yok. Dolayısıyla burada umutlu olmak için çok fazla neden var. Yani süreç devam ediyor. Gitmesi gerektiği hızda gidiyor" diye konuştu.

"Önümüzdeki dönemde hangi yeni ittifakların oluşacağını tartışıyor olacağız"

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının bölgesel bir çatışmaya dönüştüğünü ve etkilerin küresel haline geldiğine de değinen Ala, sözlerine şöyle devam etti:

"Uluslararası kuruluşlar etkisizleşti, güven çok sarsıldı. Diplomasinin gücü azaldı ve bundan sonraki dünyanın İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan düzenden farklı olacağı anlaşılıyor. Şu an itibarıyla kuralsız düzen var. Önümüzdeki dönemde kurallı düzene geçişte hangi yeni ittifakların oluşacağını tartışıyor olacağız."