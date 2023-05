AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Büyük ve güçlü adımlarla ilerleyeceğimiz bir seçim olacak'

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye demokrasisi bedeli en ağır ödenmiş demokrasilerden biridir. Halkımız her zaman demokrasiye, sandığa, milli iradeye sahip çıkıyor. Diğer ülkelerle kıyaslandığında katılım yüzde 50 olunca büyük başarı görüyorlar. Bu seçimde yüzde 90’ları aşacak bir katılım olacak. Milletimize hayırlı olsun. Büyük ve güçlü adımlarla ilerleyeceğimiz bir seçim olacak" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanvekili Numan, Kurtulmuş Bahçelievler Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Kurtulmuş okula parti üyeleriyle geldi. Çıkışta basına açıklama yapan Kurtulmuş, katılımın yüzde 90’ları aşacağını belirtti.

“Bu seçimde yüzde 90’ları aşacak bir katılım olacak”

Oy kullandıktan sonra konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş “Bizimde çok memnun olduğumuz bir tablo. Her ilçeden benzer haberler geliyor. Sandık başları dolu. Vatandaşlarımız günün ilk saatlerinden itibaren oylarını kullandılar. Türkiye demokrasisi bedeli en ağır ödenmiş demokrasilerden biridir. Halkımız her zaman demokrasiye, sandığa, milli iradeye sahip çıkıyor. Diğer ülkelerle kıyaslandığında katılım yüzde 50 olunca büyük başarı görüyorlar. Bu seçimde yüzde 90’ları aşacak bir katılım olacak. Demokrasi de bir tane hakem bir tane hakim var oda milletin kendisidir. Millet bütün konuşulanları dinler kararını sandıkta verir. Bu büyük seçim demokrasi tarihine altın harflerle geçecek. Oy verme işlemi inşallah Türkiye’nin her yerinde güzel bir şekilde devam eder. Oyların sayılması sürecinde her sandığın başında yetkililer var. Milletimize hayırlı olsun. Büyük ve güçlü adımlarla ilerleyeceğimiz bir seçim olacak" dedi.