AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Türk siyasi tarihinin en önemli seçimine giriyoruz'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Türk siyasi tarihinin en önemli seçimine giriyoruz. Asrın felaketinden sonra Türkiye’nin bundan sonra yeniden imar, ihya ve inşasının birincin gündemimiz olduğu bir dönemde bu seçimlerin fevkalade hayati bir önem taşıdığını herhalde hepimiz biliyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Merkezinde Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyeti makam odasında kabul etti. Her 2 ülke arasında uluslararası ilişkiler bakımında örnek teşkil eden mükemmel bir ilişki söz konusu olduğunu belirten Kurtulmuş, Her alanda işbirliğimizi ifade ettiğim gibi sanki 2 ayrı devlet gibi değil de tek devletmişiz gibi yürütmekteyiz. Her alanda Azerbaycan’ın bizim yanımızda; Türkiye olarak da bizim Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu bütün dünya biliyor. Bu yakın ilişki her 2 ülkemize de çok ciddi şekilde güç katmaktadır. Bu çerçevede iktidardaki 2 partinin; Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisi, Azerbaycan’daki Yeni Azerbaycan Partisi arasındaki ilişkiler de devletler arasındaki bu mükemmel ilişkinin iz düşümü şeklindedir’’ diye konuştu.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Seçimler bugünden itibaren başladı. Burada olarak ak partiden yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Türkiye yanındaki seçimleri izliyoruz. 2 devlet bir millet anlayışıyla hareket ediyoruz”

Kurtulmuş’ta Bugadov’un sözlerinin ardından kendisine teşekkürlerini sunarak: "Bir kez daha bu ziyaretin bizim açımızdan tarihi bir önemi olduğunu ifade etmek isterim. Türk siyasi tarihinin en önemli seçimine giriyoruz. Özellikle asrın felaketinden sonra Türkiye’nin bundan sonra yeniden imar, ihya ve inşasının birincin gündemimiz olduğu bir dönemde bu seçimlerin fevkalade hayati bir önem taşıdığını herhalde hepimiz biliyoruz. Bu anlamda Yeni Azerbaycan Partisi’nin, Azerbaycan Cumhurbaşkanının, partinin lideri olarak başta Tahir bey olmak üzere Yeni Azerbaycan Partisi’ndeki dostlarımızın bu ziyaretinde ortaya koydukları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a desteği ve AK Parti ve Cumhur İttifakı’na bu seçim sürecinde verecekleri desteğin hayati bir önemi olduğunu ifade etmek isterim. Bizim açımızdan da büyük bir manevi destektir. Büyük bir güçtür. Bize güç verdiniz. Destek oldunuz. Ayaklarınıza sağlık’’ şeklinde konuştu.