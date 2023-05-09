AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan İsrail'e kınama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, dün akşam Gazze’de İsrail’in saldırıları sonrası 12 Filistinli’nin hayatını kaybetmesine ilişkin konuşarak, “Şiddetle nefretle kınıyoruz” dedi.

Konuşmasında, Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘300 milyar Dolar verecekler’ sözlerini de eleştiren Kurtulmuş, “Diyelim bunlar sana 300 milyar Dolar verecek. Allah aşkına kara kaşın kara gözün için mi verecek? Ne pazarlığı yaptınız?” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili İstanbul 3’üncü Bölge Milletvekili Adayı Numan Kurtulmuş, Yenibosna’da bir otelde düzenlenen Asrın İş Adamları (ASRİAD) Ekonomi Vizyon Konuşmaları programına katıldı. Programda iş adamlarıyla bir araya gelen Kurtulmuş kürsüde bir konuşma gerçekleştirdi.

Dün akşam Gazze Şeridi’nde İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili konuşan AK Parti Genel Başkanvekili İstanbul 3’üncü Bölge Milletvekili Adayı Numan Kurtulmuş, “12 insanın şehit edildiği mazlum bir şekilde öldürüldüğü fevkalade büyük bir saldırganlıkla yeni bir İsrail yönetimi saldırganlığı ile insanlık karşı karşıya kalmıştır. Şiddetle nefretle kınıyoruz. Bu İsrail’in artık saldırganlığının uluslararası camia tarafından sonra erdirilmesi belki de uluslararası camianın en önemli gündem maddelerinden birisi olmalıdır. Ortadoğu’daki dağınıklığı ve İslam ülkeleri arasındaki siyasi ve fikri bölünmüşlüğü de fırsat olarak bilen İsrail yönetimi içerideki azgın ve aşırı milliyetçilerinde vermiş olduğu destekle birlikte biliyorsunuz özellikle son dönemlerde başta Mescid-i Aksa olmak üzere Gazze şeridinde ve Batı Şeria’da saldırılarını sistematik olarak devam ettiriyor. Bunun sona erdirilmesi için tepkimizi hepimizin, zaten toplum olarak tepkimizi ortaya koyuyoruz ama uluslararası camiada da bu tepkiyi ortaya koyarak İsrail saldırganlığının durdurulması lazım. Ben İsrail’in bu saldırganlığının bütün milletimizin 85 milyonunun nefretle karşıladığını şiddetle kınadığını biliyorum. Orada vefat eden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

“450 milyar dolar seviyesinde bir ihracat rakamına ulaşması da 2028 yılı sonu itibariyle hedeflerimizden birisidir”

Türkiye ekonomisinin geliştiğini ifade eden Kurtulmuş, “Türkiye ekonomisi sadece bazı askeri savunma sanayilerinde değil yüksek teknolojilerinin birçok kısmında da adından söz edilebilen bir ülke haline gelmiştir. Örneği gencecik mühendislerimiz bugün dünyanın yazılım sektöründe aranan insanlar haline gelmiştir. Tüm bunlar yatırımı ve üretimi esas alan bir ekonomik perspektifin bir sonucudur. Allah’ın izni ile bu yürüyüşümüzü devam etmeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde Türkiye daha fazla üreten daha güçlü bir şekilde istihdam yapan ve dünyaya çok daha farklı sektörlerde rekabet ederek bu alanlarda da güçlü bir şekilde yoluna devam eden ülke olacaktır. 2023-2028 yılları arasındaki hedeflerimiz her yıl ortalama 1.2 milyon insanımızı gerek istihdam olarak kazanacağız 5 yılda da 6 milyon yeni istihdam üreteceğiz Allah’ın izniyle. Türkiye’nin Gayrı Safi Milli Hasılası 2 trilyon dolar seviyesine çıkacak. Yine Türkiye’de ortalama yılda 5 buçuk milyon büyümeyi bu önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Türkiye’nin 450 milyar Dolar seviyesinde bir ihracat rakamına ulaşması da 2028 yılı sonu itibariyle hedeflerimizden birisidir” diye konuştu.

“Diyelim bunlar sana 300 milyar dolar verecek Allah aşkına kara kaşın kara gözün için mi verecek? Ne pazarlığı yaptınız?”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolar söylemi ile ilgili eleştirilerde bulunan Kurtulmuş, “Bir tarafta Türkiye’nin ekonomik gücü imkanlarını en iyi değerlendirip Türkiye’nin küresel alanda rekabet etmesini isteyenlerle yani bizim ortaya koyduğumuz bu anlayış ile diğer tarafta elin oğlunun önünde tekrar el avuç açan bir Türkiye arasında bir tercih olacaktır. Adam diyor ki ‘bize 300 milyar Dolar verecekler’ öyle bir para yok. Ekonomiyi azıcık takip edenler bilirler ki şu an ki dünyada özellikle finansal anlamda en zor durumda olan ülkeler arasında birisi İngiltere’de böyle 300 milyar dolar değil 3 milyar dolar dahi verecek bir imkanın ve kabiliyetin olmadığını biliyoruz. Diyelim ki doğru söylüyorsun. Gerçi orada görüştükleri de bu tefeci şirketin orta kademe yöneticileridir. Üst düzey yöneticiler de muhatap olmamıştır. Diyelim bunlar sana 300 milyar Dolar verecek. Allah aşkına kara kaşın kara gözün için mi verecek? Ne pazarlığı yaptınız? 300 milyar Dolar karşılığındaki pazarlık karşılığınız nedir? Söylediklerinden anladığımız şu, bize bu parayı verecekler ama diyor, ‘ Türkiye’ye demokrasi getirin, Türkiye’de yatırım ortamını iyileştirin. Türkiye’de falancayı filancayı hapislerden çıkarın. İyi de sen kimsin ya, tefeci ise tefeciliğini bil senin tefecilik ile para kazanmana biz bir şey diyor muyuz? Sen kim oluyorsun da Türkiye’ye ayar veriyorsun. Türkiye’de zaten yüksek standartlı bir demokrasi vardır. Bedeli ödenmiş çok yüksek bir şekilde ödenmiş bir demokrasi vardır. Türkiye hangi istikamette ne şekilde yürüyeceğini elin tefecisinden öğüt alacak değildir” şeklinde konuştu.

Kurtulmuş konuşmasının ardından iş adamları tarafından kendisine yöneltilen soruları da cevapladı. Yeni doğalgaz ve petrol rezervlerini Türkiye ekonomisine katkısı ile ilgili sorulan soruyu cevaplayan Kurtulmuş, “Bunun ekonomimize katkısı Mayıs 2023’te oldu. Bu ay bir ay boyunca bütün doğalgaz faturaları herkes için 0 lira. Kimseden devlet para almıyor. Önümüzdeki bu yıl içerisinde de yıl boyunca biliyorsunuz mutfak ve su için doğalgaz da ücret ödenmeyecektir. Şimdiden yansımaya başladı. İnşallah yakında Akdeniz’de de büyük doğalgaz kaynakları ve petrol kaynakları bulunacak. Şimdi Türkiye’nin, günlük petrol üretiminin hepsinden daha fazla olan Gabar petrolleri 100 bin varillik bir petrol çıkarılıyor. Bundan da birileri rahatsızlık duyuyor” dedi.

Son dönemdeki kredi maliyetleriyle ilgili soruyu cevaplayan Kurtulmuş, “Burada en hayati şey özellikle yatırımcı arkadaşlarımızın yatırımlarını yapabilmeleri mevcut işlerini yenileyebilmeleri için krediye kolay ulaşabilmeleri. Bununla ilgili bazı sıkıntıların yaşandığını biliyoruz ilgili bakan arkadaşlarımız sürekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kredi ile ilgili sürekli uyarılarını yapıyor. Zaman zaman cumhurbaşkanımızın özellikle bu kredilerle ilgili maliyetlerle ilgili uyarı yaptığını biliyoruz bu en hassas olduğumuz konulardan birisidir. Türkiye üretim istikametinde yürüyecekse hiç şüphesiz KGF fonu başta olmak üzere diğer kaynaklarımızı krediye kolay ulaşım kaynaklarımızı artırmak mecburiyetindeyiz. Bunun farkındayız bununla ilgili sıkıntıların hepsinin ortadan kaldırılması için ilgili bakanlıklarımız kurumlarımız çalışıyor. Bunun da olumlu sonuç vereceğini biliyor inanıyoruz” şeklinde konuştu.