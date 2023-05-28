AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş oyunu kullandı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fatih’teki 29 Mayıs İlkokulu’nda oyunu kullandı. Kurtulmuş yaptığı açıklamada, “Türkiye demokrasi tarihinde bugün bir ilki yaşıyoruz. İlk sefer bir seçim ikinci tura kaldı. Bugün de ümit ediyoruz ki, sandıklarda çok yüksek bir katılımla milletimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna büyük bir rağbet gösterecektir” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oyunu kullanmak için Fatih’teki 29 Mayıs İlkokulu’na geldi. 1212 numaralı sandıkta oyunu kullanarak görevlilere kolaylıklar dileyen Kurtulmuş, oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Daha sonra okul bahçesinde kendisini bekleyen vatandaşlar ve parti mensuplarıyla fotoğraf çektirdi.

“Çok daha yüksek bir katılımı bekliyoruz”

Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Numan Kurtulmuş, “Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Türkiye demokrasi tarihinde bugün bir ilki yaşıyoruz. İlk sefer bir seçim ikinci tura kaldı. Bugün de ümit ediyoruz ki, sandıklarda çok yüksek bir katılımla milletimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna büyük bir rağbet gösterecektir. Biz demokrasinin en önemli göstergelerinden birisi olan seçime katılımın dünyada en yüksek olduğu ülkelerden birisiyiz. Birinci turda yüzde 87’nin üstünde bir oy çıktı. Bugün de inşallah çok daha yüksek bir katılımı bekliyoruz” dedi.

“Burasının benim için de özel bir yeri var”

Vatandaşları sandığa davet eden Kurtulmuş, “Bir kere daha vatandaşlarımıza buradan sandıklara coşkuyla geldiği gibi öğleden sonraki saatlerde de sandıklara coşkuyla katılmalarını ve oylarını vermelerini temenni ediyoruz. Tabii bugün burasının benim için de özel bir yeri var. Şu yukarıdaki okul benim ilkokulu okuduğum okul. Akşemsettin İlkokulu o günkü adıyla. Sonradan burası oy kullandığım okul oldu. Biz ilkokulun sonlarına geldiğimizde inşa edilmişti. Aşağı yukarı yüz senedir burada, aynı mahallede, Fatih’te bulunan birisiyim. Dolayısıyla benim için ilkokulu okuduğum okulda oy kullanmak da ayrı bir ayrıcalık ve ayrı bir nostalji oldu” diye konuştu.

“Bizim gibi büyük ülkelerin büyük hedefleri olmak mecburiyetindedir”

Bu seçimin Türkiye’de sonuçları itibarıyla da hayırlar getirmesini temenni eden Kurtulmuş, “Bizim gibi büyük ülkelerin, büyük hedefleri olmak mecburiyetindedir. Ümit ederim ki, bu seçimle birlikte Türkiye yeni bir döneme başlayacaktır. Türkiye Yüzyılı dediğimiz, her bakımdan hedefleri son derece güçlü, Büyük Türkiye vizyonu içerisinde milletçe hep beraber yol alacağız. Seçim kampanyası geride kaldıktan sonra yeniden birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, kardeşçe, dostça kenetlenerek 85 milyon Türkiye’nin ortak hedeflerine inşallah hep beraber ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Hep beraber kenetlenerek yürüyeceğiz”

Kurtulmuş konuşmasının devamında, “Bu seçim hem kampanya dönemi hem önümüze çıkarmış olduğu ilklerin olması vesilesiyle hem de seçim sonuçları itibarıyla Türkiye demokrasi tarihinin unutulmaz seçimlerinin başında gelecektir. Türkiye Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye’nin her alanda güçlü bir Türkiye olma hedefine hep beraber kenetlenerek yürüyeceğiz. Ben şimdiden seçim sonuçlarının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Türkiye demokrasisine güç veren bir sonuç ortaya çıkmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Sandıklardan ne çıkarsa çıksın baş göz üstünedir”

Sandığın bir ülkenin namusu olduğuna değinen Kurtulmuş, “Burada oy kullanan vatandaşlarımıza tercihleri dolayısıyla, bizim hep söylediğimiz şey; sandık ülkenin hep beraber namusudur, onurudur. Milli iradeye hepimiz saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Seçim sonuçları ne olursa olsun sandıklardan ne çıkarsa çıksın baş göz üstünedir. Çünkü demokrasinin bir tane hakemi vardır, bir tane hakimi vardır. O da milletin bizatihi kendisidir. Milletimiz, bugün kararını verecek. İnşallah Türkiye’nin Cumhurbaşkanını seçerek yoluna devam edecektir. Hayırlı uğurlu olsun. Milletimizi tebrik ediyorum” dedi.