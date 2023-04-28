AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Teknopark Ankara'ya ziyaret

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, başlıca savunma ve havacılık, elektronik, medikal, makine ve yazılım teknolojileri alanlarında Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri yürüten firmaları bünyesinde barındıran Teknopark Ankara’yı ziyaret etti.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Şahin, Teknopark Ankara’da bulunan teknoloji firmalarını da ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Şahin, ayrıca İvedik OSB’de fabrika ziyaretlerinde bulundu. Teknoloji firmalarının yüksek katma değerli ürünlerle Türkiye ekonomisine çok önemli katkılar sağladığının altını çizen Şahin, Türkiye’nin teknoloji üretiminde öncü olabilmesi için firmaları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

“Teknopark Ankara’da çok güzel bir iklim mevcut”

Ankara’nın teknolojide de öncü bir şehir olduğunu belirten Şahin, “Teknopark Ankara’da çok güzel bir iklim mevcut. Ankara bu manada bir cazibe merkezine dönüşmüş durumda. Çok kıymetli, değerli işler yapıyorsunuz. Ortaya koyduğunuz teknolojik üretimle hem siz, hem Ankara’mız, hem de ülkemiz kazanıyor” diye konuştu.

Klasik üretim modeliyle büyüme potansiyelinin sınırlı olduğunu ifade eden Şahin, Türkiye’nin son dönemde ortaya koyduğu teknolojik atılım hamlesiyle ekonomide sınıf atladığını dile getirdi.

“Yapacak daha çok işimiz var”

Şahin, Türkiye’nin her alanda büyük bir atılım içerisinde olduğunu belirterek, “21 yıllık AK Parti iktidarları döneminde Türkiye’yi devraldığımız noktadan çok daha ileri bir noktaya getirdik. Yapacak daha çok işimiz var. Enerjimiz de, gücümüz de var. Motivasyonumuz da çok yüksek” diye konuştu.

Teknopark Ankara ziyaretinde AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Abdülkadir Aydoğan da yer aldı.