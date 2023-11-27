AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, İBB yönetimin son bütçe görüşmesinde 5 yıllık çalışmasını anlatacak

İBB Meclisi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bu dönemin son bütçesi olan İBB 2024 Yılı Bütçe Tasarısı görüşülerek karara bağlanacak. AK

Parti Grubu adına görüşlerini açıklayacak olan AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu’nun İBB yönetiminin 5 yılda ne yaptığını belgeleriyle açıklayacağı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantıları yarın da devam edecek. Saat 13.00’de Saraçhane’deki binada başlayacak İBB Meclis toplantısında 2024 Yılı Bütçe Tasarısı’nı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sunması bekleniyor. İBB yönetiminin son bütçesi olan 2024 Yılı Bütçe Tasarısı’nı sunulmasının ardından siyasi parti temsilcileri, grupları adına yeni bütçe ile ilgili görüşlerini açıklayacak. AK Parti Grubu adına da Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı

M. Tevfik Göksu, 2024 Yılı İBB Bütçe Tasarısı hakkında konuşacak. Göksu’nun her yıllık faaliyet raporu ile bütçe tasarılarının görüşüldüğü meclis toplantılarında

olduğu gibi yarın İstanbul’un en öncelikli sorunları olan ulaşım, kentsel dönüşüm, su ve çevre başta olmak üzere İstanbul ve İstanbulluyu ilgilendiren birçok

başlıkta İBB yönetiminin 5 yılda ne yaptığı ve yapmadığı konularını belgeleriyle açıklayacağı öğrenildi.