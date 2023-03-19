AK Parti Hatay Milletvekili Yayman: 'Bu depremde Anadolu'daki ilk cami Habib-i Neccar Camii de yıkıldı'

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “Bu depremde Anadolu’daki ilk cami Habib-i Neccar Camii de yıkıldı. Bin 400 yıldır, depremlere, afetlere, fırtınalara göğüs geren camimiz maalesef bu depremle yerle bir oldu” dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, depremin yıktığı Habib-i Neccar Camii hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Milletvekili Yayman, depremden önce Habib-i Neccar Camii’nin dolup taştığını, insanların görmek istediği bir yer olduğunu söyleyerek, “Bu depremde Anadolu’daki ilk cami Habib-i Neccar Camii de yıkıldı. Bin 400 yıldır, depremlere, afetlere, fırtınalara göğüs geren camimiz maalesef bu depremle yerle bir oldu. Burayı Konya Büyükşehir Belediyemiz restore edecek. Burası çok önemli bir yer. Burada acılar, ağlayan kadınlar resmi 2 bin yıl sonra ortaya çıktı. Habib-i Neccar Hazretlerinin makamının yıkılmış olması depremin büyüklüğünü ortaya koyan çok önemli bir veridir” diye konuştu.