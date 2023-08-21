AK Parti heyeti Bozüyüklü sanayicilerle bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, bir takım temaslar için gittiği Bozüyük'te sanayicilerle bir araya geldi.

AK Parti heyeti Bozüyüklü sanayicilerle bir araya geldi
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, bir takım temaslar için gittiği Bozüyük’te sanayicilerle bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Milletvekili Halil Eldemir ve Gençlik Kolları Başkanı Kerem Cilalı ile birlikte bir takım temaslar için gittiği Bozüyük’e gitti. Burada ilk olarak esnaf ziyareti yapan heyet, halkın sıkıntıları, isteklerini ve şikayetlerini dinledi. Ardından heyet Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası’nda sanayi ve oda yönetimi ile bir araya gelerek, karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.