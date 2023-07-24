AK Parti heyeti tam kadro Ankara'da

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve beraberindeki heyet bir dizi ziyaret için Başkent Ankara’daydı. İki gün süren Ankara programında, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’e bir dizi ziyaret gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanı Naim Makas başkanlığında, Belediye Başkanları, İlçe ve Belde Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanı ve meclis üyeleri ile İl Yöneticilerinden oluşan heyetle gerçekleştirilen ziyaretlerde, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale heyetini makamında ağırladı. Turan "Biz çalışmaktan gocunmayan insanlarız, polemikten kavgadan değil iş yapmaktan keyif alan insanlarız" dedi. Çanakkale heyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan eşliğinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ziyareti gerçekleştirdi. E-belediye ve sivil toplumla ilişkiler hakkında brifing aldı. Bakan Yardımcısı Bülent Turan bakanlık çalışmaları hakkında bilgi verdi. Makas, “Partimizin TBMM’deki Grup başkanvekilliği döneminde Çanakkale’ye büyük hizmetleri olan bakanımıza bu kıymetli ve önemli görevinde başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Heyet Milletvekili Ayhan Gider ile de bir araya geldi. İl Başkanı Naim Makas gerçekleştirdikleri ziyarette “Gazi Meclis’imizde Milletvekilimiz Ayhan Gider ile bir araya gelerek, Teşkilat çalışmalarımız, kadim kentimiz Çanakkale’mizin yatırımları ve hizmetleri hakkında istişarelerde bulunduk” dedi. Heyet Milletvekili Ayhan Gider’e yeni görevinde başarılar diledi.

Ankara ziyaretleri çerçevesinde AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve İl Yöneticilerinden oluşan heyet Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’i de ziyaret etti. Görüşmede teşkilata dair istişarelerde bulunuldu.