AK Parti heyeti Vali Aygöl ile bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik’e yeni atanan Vali Şefik Aygöl ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan Valiler Kararnamesiyle Bilecik Valiliğine atanan Şefik Aygöl, AK Parti heyetini makamında kabul etti. Ziyarette Serkan Yıldırım’a Milletvekili Halil Eldemir ve ilçe ve belde belediye başkanları eşlik etti. Belediye başkanları belde ve ilçelerinde yaptıkları proje ve çalışmalar hakkında Vali Aygöl’e bilgi verdi. Heyet Vali Aygöl’e yeni görevinde başarılar dilerken, Başkan Yıldırım, Bilecik için hep birlikte hareket edeceklerini belitti.