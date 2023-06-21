AK Parti heyetinden Vali Kızılkaya'ya ziyaret

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım’ı makamında ağırladı.

Ziyarette, 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili olarak seçilen Eldemir’i tebrik etme fırsatı bulan Vali Kızılkaya, yeni görevinde başarılar diledi. Görüşme, samimi ve dostane bir atmosferde gerçekleşti.

Vali Kızılkaya, Eldemir’e seçildiği için tebriklerini ileterek, bu yeni dönemde halka hizmet etme sorumluluğunun önemini vurguladı. Ayrıca, Eldemir’e Bilecik ve ilçelerinin ihtiyaçlarına odaklanarak bölgenin kalkınması ve refahının artırılmasına yönelik çalışmalarında her türlü desteği sağlayacağını belirtti.

Heyet, görüşmenin sonunda birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi ve dostane bir şekilde vedalaştı.