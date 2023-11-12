AK Parti hızlı bir tempoyla sahalara indi

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Milletvekili Halil Eldemir hızlı bir tempoyla sahalara indi.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Milletvekili Halil Eldemir, Pazaryeri ilçesinde halkla bir araya geldi. Milletvekili Eldemir tek tek halka isteklerini sorarak kendilerini dinledi. Başkan Yıldırım Bilecik’in her köşesinde ayrı bir samimiyet bulduğunu belirterek, gencinden yaşlısına herkesin hatırını sordu. Pazaryeri’nde halkla bir araya gelen AK Parti teşkilatı ardından Bozüyük’e geçti. İl Başkanı Yıldırım, Bozüyük’te halk ve esnafla bir araya gelerek her dertlerini dinledi. İl Başkanı Yıldırım, "İlçe ilçe gezerken bu memleketin insanları ile de bir araya geliyoruz. Herkesin derdine deva olmaktır niyetimiz. Bizleri sıcak sohbetleri ve samimiyetleri ile karşılayan tüm hemşehrilerimize ve esnaflarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.