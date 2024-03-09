AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: 'Bisiklet İstanbul'da artık bir ulaşım aracı olacak'

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak insanlarsınız. Sizlerle birlikte İstanbul’un gençliğini inşa edeceğiz. Bisiklet İstanbul’da artık bir ulaşım aracı olacak” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Beykoz Spor Ormanı’nda düzenlenen ‘Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı Dünya Rekoru Denemesi’ programında gençlerle bir araya geldi. Programa Kurum’un yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici ve çok sayıda genç vatandaş katıldı. Kurum ve Bakan Bak ise alanda bisiklet sürdü. Programda sahneye çıkan Guinness Hakemi Gemici bisiklet yarışı ile ilgili kuralları anlattı. Ardından Gemici, dünyanın en uzun bisiklet hattında bin 653 bisikletle dünya rekorunun kırıldığını ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girildiğini açıkladı. Öte yandan Kurum, konuşmalarının sonunda Osman Aşkın Bak’ı sahneye davet edip bin 653 bisiklet hediye etmesini istedi. Programda kura çekiminde numarası çıkan gençlere bisikletleri hediye edildi.

“Ülkemizin adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdık”

Programda konuşan İBB Başkan Adayı Kurum “Bu gün hem burada bir araya geldik, hem de ülkemizin adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdık. Bu rekoru 1653 bisikletle Türk gençliği kırdı. Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak insanlarsınız. Sizlerle birlikte İstanbul’un gençliğini inşa edeceğiz. Bisiklet İstanbul’da artık bir ulaşım aracı olacak. 2028 yılına kadar bin kilometreye ardından bin 500 kilometreye çıkaracağız. İstanbul’un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak. Evinizden bisikletle çıkıp okulunuza işinize gideceksiniz. Scooter park yerleri, elektrikli araçları için park yerlerini yapacağız” dedi.

“2040 net sıfır emisyon hedefimize hep birlikte ulaşacağız”

“Mahallelerde spor alanları yapacağız” diyen Kurum, “2040 net sıfır emisyon hedefimize hep birlikte ulaşacağız. Eğer biz bu tedbirler almazsak İstanbul’umuz ülkemiz yaşanamaz bir hale gelecek. Mahallelerde spor alanları yapacağız. Olimpiyat şehri İstanbul hedefimiz için İstanbul’un her mahallede spor, yürüyüş yapılan ve bisikletle binilebilen alanlar yapacağız. Her mahallede gelişimizin çalışabildiği dene yap atölyeleriyle, startup merkezlerimizle, paylaşımlı ofis alanlarıyla ve gençlerimizin iş kurabilmeleri için onlara 100 bin gencimize 100 bin sermaye desteğiyle birlikte İstanbul’un geleceğini inşa edeceğiz. Burada bisiklete bindik, bundan sonraki süreçte de hep bisiklete bineceğiz” şeklinde konuştu.

“1653 bisikleti sayın bakanımız gençlerimize armağan ediyor”

Bakan Osman Aşkın Bak’ı sahneye davet eden Kurum, “Bu ülkenin böyle bir Gençlik Spor Bakanı olur da burada gençliği üzer mi? Buradaki 1653 bisikleti sayın bakanımız gençlerimize armağan ediyor. Çekilen kurada arkadaşlarımız numaralarına göre bisikletlerini alacaklar. Biz sizleri çok seviyoruz. Kıymetli bakanımıza birlikte bu mücadeleyi İstanbul’un 39 ilçesi, 964 mahallesi için her zaman el ele vereceğiz. Gençliğimizle birlikte İstanbul’un spor ve olimpiyat şehri olması için, Türkiye Yüzyılı’nda parlayan İstanbul’u sizlerle birlikte inşa edeceğiz” ifadelerine yer verdi.