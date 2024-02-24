AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: 'Bu Millet Bahçesi'nin ismi Necmettin Erbakan Millet Bahçesi olmuştur'

AK Parti İBB Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, “Burayı, hocamızın bu ülke için döktüğü alın terinin ilelebet yaşatıldığı bir yeşil mekan yapmak için başkanımızla birlikte çok çaba sarf ettik. Siyasi tarihimizin en özel alanlarından biri olan bu kutlu mekânı yeşille donattık. Şimdi bu renklerin buluştuğu şu cıvıl cıvıl mekânı gördükçe bizde duygulanıyoruz. Ben buradan da ilk kez ilan ediyorum. Bu Millet Bahçesi’nin ismi Necmettin Erbakan Millet Bahçesi olmuştur” dedi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Bayrampaşa Millet Bahçesi’nin açılışına katıldı. Program açılış konuşmalarıyla başladı. Açılışta konuşmalarını yapan Kurum’a vatandaşlar “Sen bize reisin emanetsin”, “İstanbul’un muradı gümbür gümbür geliyor” sözleri ve alkışlarla eşlik etti. Murat Kurum, açılışı yapılan Millet Bahçesi’nin merhum Necmettin Erbakan ve arkadaşları tarafından kurulan ilk yerli motor fabrikasının yeri olduğunu belirtti. Erbakan ve arkadaşlarının hatıralarının yaşaması gerektiğini ifade eden Kurum “Bu Millet Bahçesi’nin ismi Necmettin Erbakan Millet Bahçesi olmuştur” şeklinde konuştu. Edilen duaların ardından protokolün sahneye çıkıp kurdele kesmesiyle birlikte açılış gerçekleştirildi. Programda ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açılışa Murat Kurum’un yanı sıra, İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bu Millet Bahçesi’nin ismi Necmettin Erbakan Millet Bahçesi olmuştur”

Bayrampaşa’da açılışını yaptığı Millet Bahçesi’ne Necmettin Erbakan’ın adını verdiğini açıklayan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Türkiye Yüzyıl’ının lider şehri İstanbul hedefiyle yollardayız. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Bayrampaşa’mızda da temellerini attığımız erlerimizin açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Şu anda açılışı yapılacak bu güzel millet bahçemizin yapımında çok emeğimiz var. Bayrampaşa’nın bu son arazisine bir yeşil alan kazandıralım dedik. Bu alan Milli Görüş hareketinin lideri, ömrünü davasına adamış, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamız ve 200 arkadaşının hatıralarıyla dolu bir mekândır. Burası, hep birlikte kurdukları Gümüş Motor Fabrikasının, sonraki adıyla Pancar Motor fabrikasının olduğu yerdir. Biz merhum hocamızın bu ülke için gösterdiği gayretlerin sembolü olan bu araziyi hep çok önemsedik. Burayı, hocamızın bu ülke için döktüğü alın terinin ilelebet yaşatıldığı bir yeşil mekân yapmak için başkanımızla birlikte çok çaba sarf ettik. Siyasi tarihimizin en özel alanlarından biri olan bu kutlu mekânı yeşille donattık. Şimdi bu renklerin buluştuğu şu cıvıl cıvıl mekânı gördükçe bizde duygulanıyoruz. Ben buradan da ilk kez ilan ediyorum. Bu Millet Bahçesi’nin ismi Necmettin Erbakan Millet Bahçesi olmuştur. İnşallah birbirinden güzel ağaçları, yeşil alanı, millet kıraathanesi ve müzesiyle bu bahçemiz; hocamızın ismini sonsuza kadar yaşatacaktır. Onun Büyük ve Güçlü Türkiye hedefini, milletimize daima hatırlatacaktır” dedi.

“O bitirdiğiniz İstanbul’da bugün herkes çile çekiyor”

İstanbul’da yapacağı projeleri anlatan Kurum, mevcut İBB yönetiminin İstanbul’a israfı getirdiğini de kaydederek “İstanbul’da hangi görüşten olursa olsun, tüm kardeşlerimiz, annelerimiz, gençlerimiz bizlere güveniyor, bizlere inanıyor. Ben İstanbullulara verdiğim sözü burada da ifade etmek istiyorum. Yapacağımız 650 bin dönüşüm konutu, 100 bin sosyal konutla, İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız. Yeni metro hatlarıyla, iki yakaya yapacağımız tünel projeleriyle, 250 bin araçlık otoparklarla, yeni çevre yollarıyla İstanbul’da trafik çilesini bitireceğiz. Bu şehirde hiçbir anne, evladının güvenliğinden, sağlığından endişe etmeyecek. Annelerimiz, ev kadınlarımız iş sahibi olacak, emeğinin hakkını alacak. Gençlerimiz, İstanbul’da yaşamayı ve okumayı bir zaruret değil, bir ayrıcalık olarak görecek. Bu hedefler, İstanbul’un 5 yıldır uzak kaldığı, hasret kaldığı, özlemle beklediği, göremediği hedeflerdir. Bu hedeflere ulaşmak için, elinde sihirli bir değnek olmasına gerek yok. Sadece İstanbul için dertlenmeleri, İstanbul’u gündemlerine almaları yeterli olacaktır. Ama bunların gözü hep dışarıda oldu. İstanbul’u bir türlü kalplerine, gönüllerine alamadılar. Çünkü bunların İstanbul diye bir dertleri yok, hedefleri hiçbir zaman olmadı. Biz, gerçek belediyecilik çizgisinden bir milim bile sapmayacağız. İstanbul’un annelerine, gençlerine, çocuklarına ait yüz milyarlarca liralık kaynakları çarçur edenlerin, acımasızca israf edenlerin elinden bu şehri 31 Mart akşamı kurtaracağız. Ve onlara siz, israfı bitirip hizmeti getirmediniz diyeceğiz. Siz İsrafı Getirip, İstanbul’u Bitirdiniz. O bitirdiğiniz İstanbul’da bugün herkes çile çekiyor” ifadelerine yer verdi.

“Cevabı size biz değil, şahidimiz olan millet versin”

İmamoğlu’nun 650 bin konutu nasıl yapacağını sorması üzerine Kurum şu şekilde cevap verdi: “Biz projelerimizi açıkladık. Hedeflerimizi ve eserlerimizi söyledik. Kalkmışlar, “Murat Kurum, 650 bin konutu nasıl yapacak!” diyorlar? Onlara, Sultan Fatih’le Bayrampaşa’dan cevap verelim. “Bizim kudretimize, sizin hayalleriniz bile ulaşamaz!” Onlara, bu mekânın asıl sahibi Erbakan hocamızla cevap verelim. “Bir insanda iman varsa, evelallah imkân da vardır!” Biz de inanç var inanç, gayret var, aşk var, çalışma sevdası var. Cevabı size biz değil, şahidimiz olan millet versin. Daha önce Türkiye’nin 81 ilinde, 5 yılda 350 bin yuvayı yaptık mı? İstanbul’da 80 bin yuvayı kurduk mu? Peki, bunları yapan adamlar olarak, 650 bin yeni yuvamızı yapar mıyız? Allah’ın izniyle, sizlerin desteğiyle yapacağız”

“İstanbul’u lobilere mahkum adamlar yönetemez”

Özgür Özel ve CHP yönetimi hakkında konuşan Kurum “Bu CHP’nin bir eş genel başkanı var biliyorsunuz değil mi? O da bu aralar, endişeden, telaştan bizi diline dolamış. Kendince siyaset yapmış. Gerçi Özgür Özel’den de bu tür yersiz yurtsuz açıklamalar beklenir. Zira kendisinin siyaset sicili de, geçmişi de sıfırlarla doludur. Herkesin referansı geçmişidir değil mi? Bunlar milletin hafızasını küçümsüyorlar. Hâlbuki bu millet hatırlar. Özgür Özel dün insanımızın inancına en büyük hakaretleri eden biridir. Büyük Türk milletinin değerlerini, orta çağ zihniyeti diye tabir eden kişidir. Kur’an kurslarına, oradaki yavrularımıza, hocalarımıza, ailelerine en büyük hakaretleri yapan biridir. İşte bu mekânın sahibi olan Erbakan hocamıza 28 Şubat’ta acılar çektiren zihniyet neyse, bunların da zihniyeti budur. Çünkü Özgür Özel, bu neslin ihyasına karşı her türlü kötü sözleri söyleyen bir zihniyetin mensubudur. Bugün Fatih’in emaneti bu kutlu şehirde, aile kurumunun köküne dinamit koyacak marjinal grupları sonuna kadar desteklemektedirler. İşte birkaç yıl önce, Savcı Selim Kiraz’ı odasında şehit eden hainlerin akrabalarını, yakınlarını işe alanlar, para kazandıranlar bunlardır. Demokrat gibi görünüp, kendi genel başkanlarını arkadan bıçaklayanlar, hançer siyasetinin aktörleri bunlardır. Tek bir gün bile bu milletin değerlerinden güç almayanlar, şanlı Türk tarihinden ilham almayanlar, karanlık ajanslardan ilham alanlar, İngiltere merkezli lobilerden direktif alanlar, bize tek bir söz bile söyleyemezler. Biz kaya gibiyiz. Bu sözler, bu kayadan alsa alsa toz alır başka bir şey alamaz. Bunların bağımsızlıkları yoktur, prangaları vardır. Hiçbiri özgür değildir, kelepçeleri vardır. İstanbul’u lobilere mahkum adamlar yönetemez. İstanbul’u kelepçeli, prangalı şahıslar yönetemez. Siz gidin, Fatih’in emaneti İstanbul’u “Kandil Uzlaşısıyla” paylaşma hesaplarınıza devam edin. Her gün pazarlıklar yapmaya, meclis üyelikleri, adaylıklar dağıtmaya devam edin. Bu millet 31 Mart’ta Bayrampaşa’da sizin bu pazarlık masanızı, bu Kandil masasını hep birlikte dağıtacaktır” şeklinde konuştu.

“Bayrampaşa Otogarı’mızı güzel bir millet bahçesine çevireceğiz”

Bayrampaşa için yapacağı projelerini anlatan Kurum “İBB’ye Bayrampaşa’nın ne zaman ihtiyacı olsa bu kardeşiniz sizin yanınızda olacak. Göreve başladığımız anda hızlıca İsmetpaşa Mahallemizde başlattığımız kentsel dönüşüm projelerimizi ilçemizin tamamına yaygınlaştıracağız. Bayrampaşa Otogarı’mızı güzel bir millet bahçesine çevireceğiz. Bir elimizle aşevimizi ve kadınlarımızın dinleneceği lokalimizi ilçemize kazandırırken; diğer elimizle Bayrampaşa stadının olduğu muhteşem alana bir spor kompleksi yapacağız. Ama biz yaptık mı, bütüncül yaparız. Bu kompleksin altına sizlerin ihtiyacı olan son derece geniş bir otoparkı da kazandıracağız. Biz, birileri gibi laf değil iş üretiriz. Onun için de uğraştıran değil, ulaştıran bir Bayrampaşa için planlarımızı tamamen hazırladık. Hemen 1 Nisan’da kolları sıvayacağız. Biz kolları sıvadık mı Bayrampaşa’ya sarılır ve Bayrampaşa’nı ihtiyaçları bitene kadar o kolları ayırmayız. Ellerimiz Bayrampaşa’nın elini tuttu mu bir daha ayrılmaz. Bir yandan Bayrampaşa- Eyüp tramvay hattımızı hizmete alırken, bir taraftan da Kazlıçeşme-Bayrampaşa-Gaziosmanpaşa-Kâğıthane-Levent metrosunun da yapımını hızlıca başlayacağız. Kâğıthane-Bayrampaşa tünelini yapacağız. Eski cezaevi önündeki O-3 bağlantı yolunun üstünü kapatarak sizlere orada muhteşem bir meydan kazandıracağız. Biz Bayrampaşa ile el ele verdik mi yapamayacağımız bir iş yok. Bayrampaşa her şeyin en güzelini hak ediyor” dedi.