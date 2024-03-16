AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: 'İstanbul'umuz girişimciliğin ve teknolojinin başkenti olacak'

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "İstanbul’umuz girişimciliğin ve teknolojinin başkenti olacak. İstanbul sanayisi yüksek teknolojinin üretildiği ve pahada hafif ama değerde ağır olan o teknolojinin merkezi olacak” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bakırköy’de bir otelde düzenlenen Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu’nun (ASAD) iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Murat Kurum’un yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, ASAD Genel Başkanı Murat Doğanay, ASAD Genel Sekreteri Şahin Karadeniz, oyuncular, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dualarla başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti.

“İstanbul medeniyetlerin, kıtaların kesiştiği bir kavşaktır”

Programda konuşan Kurum, “Türkiye, eşsiz imkanlara sahip bir ülkedir. Kara ve deniz ticaret yollarının kavşak noktasındayız. Enerji nakliye yollarının geçiş noktasındayız. Askeri açıdan stratejik bir öneme sahibiz. Kültürel ve tarihi zenginliklerin birleşim noktasındayız. Bölgesel iş birliğinin merkezinde bir konuma sahibiz. İşte bu ve bunun gibi avantajlar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle birlikte Türkiye’yi hem ulusal, hem bölgesel hem de küresel düzeyde lider ülke konumuna getirdi. Türkiye’nin, ülkemizin sahip olduğu bu avantajlar büyük oranda İstanbul’umuzda bir özetini buluyor. Rabbim bu aziz şehri bizlere nasip etti, bizler de burayı kendimize vatan kıldık, vatanımızın en önemli şehri haline getirdik. İstanbul bugün de önemini kaybetmemiş, dünyanın en önemli şehirlerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir. İstanbul medeniyetlerin, kıtaların kesiştiği bir kavşaktır. Bir ticaret merkezidir. Ticaret yollarının kavşağıdır. Farklı dinleri buluşturan bir potadır. İstanbul bir öğrenci şehridir. Dünyanın en büyük turizm şehridir. Bir üretim şehridir. Ekonomimizin kalbidir. İstanbul, anlatmakla övmekle bitecek bir şehir değil, avantajları saymakla bitirilebilecek bir şehir değildir” şeklinde konuştu.

“Biz bu şehre değer katmak için geliyoruz”

İstanbul’un problemleri için koşacağını dile getiren Kurum, “Biz bu şehre değer katmak için geliyoruz. Ülkemizin ticaret, iş, yatırım, finans ve turizm başkenti olan İstanbul’umuzu çok daha güvenli, çok daha konforlu hale getirmek için eserlerimizle, projelerimizle geliyoruz. Nasıl ki 81 ilimizde gece gündüz hiç yorulmadan tüm sorunları çözmek için koştuysak, şimdi de İstanbul’umuzun problemleri için koşacağız, üreteceğiz. Bu şehrin bekleyen sorunlarını buradaki dostlarımızla birlikte çözeceğiz. İstanbul’un sorunlarına baktığımızda önce ulaşım ardından da deprem gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bilim insanları olası bir depremi en az hasarla atlatabilmemiz için çalışmamamız gerektiğini anlatıyor. Yavru vatan Kıbrıs’a da kardeşlerimizin yarınları için mücadele etmiş bir kardeşinizim. İstanbul’da deprem riski ortadan kalkana kadar daha önce nasıl 80 bin konutu yapmış, 173 bin konutu dönüştürdüysek, 5 yılda 1.5 milyon riskli konuttan 650 binini dönüştüreceğiz. Biz, İstanbulluların, annelerimizin, evlatlarımızın, ailelerimizin evlerinde huzurla ve güvenle yaşaması için canla başla çalışacağız. Yine İstanbul’un ulaşım sorununu da çözüme kavuşturmak için hızla harekete geçeceğiz. Şu anki 340 kilometre olan metro hattını ilk 5 yılda 650 kilometreye çıkaracağız. 2 yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüs hatlarıyla, İstanbullu hemşerilerimizi hem yalanlardan hem de trafik çilesinden tamamen kurtaracağız. İstanbul’un ulaşım problemi bitince elbette ticareti de artacak, esnafımızın yüzü gülecek. Sanayicimiz, iş dünyamız rahat edecek” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’umuz girişimciliğin ve teknolojinin başkenti olacak”

“Bu seçimde ya milletin kaynaklarını çar çur edenleri ya da bizim gibi İstanbul’a her alanda 350 milyar lira yatırım yapanları seçeceğiz” diyen Kurum konuşmalarını şöyle sürdürdü:

“Yolculuğumuzun ilk gününde İstanbul’umuza, iş dünyamıza, ticaret erbabı kardeşlerimize, sanayicimize, esnafımıza kısaca tüm üreten kesimlerimize bir söz verdik. İstanbul’umuzu küresel ticaretin merkezi haline getireceğiz dedik. Bu hedefe ulaşmak için, İstanbul’un ticaretine kamu, belediye, özel sektör hep birlikte bütüncül bir anlayışla yaklaşacağız. Güçlü ev ekonomisi ve güçlü esnaf diyerek emekçimizin, emeklimizin, üreticimizin, kadın ve gençlerimizin yanında olacağız. İstanbul’un çok daha güçlü bir şehir haline getirmek için çalışacağımız bir girişimcilik merkezini bugün İstanbul hemşerilerimize tanıttık. 1 Nisan itibariyle İBB olarak da her türlü desteği vereceğiz. İstanbul’umuz girişimciliğin ve teknolojinin başkenti olacak. İstanbul sanayisi yüksek teknolojinin üretildiği ve pahada hafif ama değerde ağır olan o teknolojinin merkezi olacak. Sanayi alanlarımızla şehrin çeperine kuracağımız lojistik merkezlerimizle, ARGE, inovasyon ve kuluçka merkezleriyle İstanbul’umuz çok daha güçlü adımları atacaktır. İstanbul’da çok önemli bir yerel seçimine seçimine gideceğiz. Bu seçimde ya sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemeyi, ya da kentsel dönüşümle huzur içerisinde yaşamayı seçeceğiz. Bu seçimde ya milletin kaynaklarını çar çur edenleri ya da bizim gibi İstanbul’a her alanda 350 milyar lira yatırım yapanları seçeceğiz. Ya İstanbul’un bütçesinin kendi geleceği için harcayanları, ya da şehri için harcayanların seçeceğiz. Bu seçim İstanbul’un kaderi ve geleceği adına çok önemli bir seçim olacaktır. Biz tüm İstanbulluların oyuna talibiz.”