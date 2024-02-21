AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: 'Okul bahçelerine kapalı otoparklar yapacağız'

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Okul bahçelerinde kapalı otoparklar yapacağız. Bu otoparklar okuldaki veli ve aynı zamanda mahalledeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek. Üstü bir mahalle bahçesi, millet bahçesi gibi gençlerin, çocukların oynayacağı yeşil alan olurken, altında da kapalı otopark olacak” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler’de düzenlenen Okul Aile Birlikleri Buluşması’na katıldı. Programda Kurum’a Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer eşlik etti. Programda Kurum’u Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda davetli karşıladı. Program sonunda Başkan Bahadır, Kurum’a İstanbul’un temsili anahtarını verirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çıkrıkçı ise çiçek hediye etti.

“Öğretmenlerimize, öğrencilerimize daha yaşanabilir bir İstanbul için kollarımızı sıvadık”

Programda konuşan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Biliyoruz ki hiçbir yolculuk ilim yolculuğu kadar değerli değildir. Hiçbir çaba cehaletle mücadele kadar çetin değildir. İnsanın öğrenme çabası da, cehaletle savaşı da ömür boyu sürer. Şüphesiz bu koşuda bayrağı taşıyan sizlersiniz. Sizler, hem ömür boyu öğrenme yolculuğunuzu sürdürürken hem de öğretmek gibi son derece kutsal bir görevi yaparak, nesiller yetiştiriyorsunuz. Eğitim ve öğretimdeki bu çabanızda sizlerin hayatını kolaylaştıralım istiyoruz. Böylesine kutsal bir görev yaparken öğretmenlerimiz, şehrin sorunlarıyla, sıkıntılarıyla boğuşmasın istiyoruz. Ne yazık ki bugün İstanbul’u gündemine almayan mevcut İBB yönetiminin sorumsuzluğu ve ihmalkârlığı yüzünden öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz okullarına giderken birçok sorunla karşı karşıyalar. Trafikte saatlerce çile çekiyorlar. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize daha yaşanabilir bir İstanbul için kollarımızı sıvadık. İnşallah İstanbul artık zorluğun değil kolaylığın, öğretmenlerimizin, evlatlarımızın zorluk çektiği bir şehir değil, huzur ve güven içerisinde yaşadığı bir şehir olsun istiyoruz. Elimiz hep 3 milyondan fazla öğrencimizin üzerinde, 1 milyondan fazla öğretmenimizin elinde olacak. Hiçbir öğrencimizin ihtiyacı kalmayacak. Öğretmenlerimiz trafikte büyük bir eziyetle okullarına gitmeyecek. Çok daha konforlu bir şehirde, dertsiz, endişesiz bir İstanbul’da evlatlarımızı, yavrularımızı yetiştirecek. İstanbul’da öğretmen olmak, öğrenci olmak bir ayrıcalık olsun istiyoruz. Okula giden öğrenci kendini değerli ve kıymetli hissetmeli. Okul aile birlikleriyle birlikte iş birliği içerisinde bu çalışmaları yürüteceğiz” dedi.

“Tüm okullarımızı ‘Dirençli İstanbul’ hedefimizle depremlere ve afetlere hazır hale getireceğiz”

İstanbul’un deprem gerçeğinin olduğunu vurgulayan Kurum, “Deprem olduğunda okul aile birliği üyelerimizle birlikte deprem bölgesine koştunuz. Asrın felaketinde 11 ilimizdeki 14 milyon vatandaşımıza yardım elinizi uzattınız. Zor zamanlarda bir olmayı, birbirine destek olmayı, tek yürek olmayı bilen bir milletiz. Daha iyi daha verimli eğitim şartlarıyla hem ailelerimizin hem de gençlerimizin umudu olmaya devam edeceğiz. Okullarımızın fiziki şartlarını eskisinden daha iyi hale getirmek istiyoruz. Göreve gelir gelmez Millî Eğitim Bakanlığı’mızla birlikte tüm okullarımızı ‘Dirençli İstanbul’ hedefimizle depremlere ve afetlere hazır hale getireceğiz. İstanbul’un bir deprem gerçeği var. Başka ocaklara ateş düşmesin, başka annelerimiz, babalarımız üzülmesin ve ağlamasın istiyoruz. ‘Dirençli İstanbul’ anlayışıyla bu şehirde ne kadar riskli yapı varsa bu riskli yapıların dönüşümü adına gereken her türlü iradeyi sonuna kadar koyacağız. Bu konuda çalıştaydan öteye geçerek, artık sahada icraat yaparak, bu icraatları gerçekleştirmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle çalışacak. Şu anki mevcut yönetimin çalıştaydan öteye giden bir vadi yok. Milletimizin deprem riskini ortadan kaldırmaya yönelik herhangi bir irade ortaya koyulmamış. Biz 650 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirelim istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Göreve gelir gelmez İBB bütçesinin en büyük payını deprem dönüşümüne harcayacağım”

Göreve gelince yapacağı projeleri anlatan Kurum, “Bedeli ne olursa olsun göreve gelir gelmez İBB bütçesinin en büyük payını deprem dönüşümüne harcayacağım. Diğer önemli işimiz ömrümüzden 3 buçuk yılı çalan trafik çilesini çözmek olacak. Trafik sorununu çözmek için de İstanbul’un metro gitmeye tek bir ilçesi kalmayacak anlayışıyla metro hattını 5 yılda iki katına çıkaracağız. Yeni yapacağımız tünel, karayolu, metrobüs hattının Silivri’ye kadar uzatılması projesiyle ulaşım süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşüreceğiz. Dünyada olduğu gibi insanların nereye ne zaman gideceğini net bir şekilde bildiği bir ulaşım sistemini de hayata geçireceğiz. 7 gün 24 saat hizmet veren kreşlerde çocuğunuzu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne emanet edip işinizi yapacaksınız. Sizlerin de gözü arkada kalmayacak. İlköğretimdeki tüm öğrencilerimize ulaşımı ücretsiz hale getireceğiz. Eğitim öğretim alan gençlerimiz, ailelerimiz burada okumanın değerli olduğunu hissedecek. Onlar ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine getirecekler. İlk işini kuracak kadınlarımıza ve gençlerimize vereceğimiz sermaye desteği gibi sürdürülebilir bir kalıcı desteği vermiş olacağız. Bugün bir adım atarken 5-10 sene sonrasını düşünerek projeleri yapmak istiyoruz. Okullarımızın temizlik, güvenlik hizmetlerini ve oradaki çocuklarımızın yemek ihtiyaçlarına ilişkin taleplerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız” ifadelerine yer verdi.

“Okul bahçelerine kapalı otoparklar yapacağız”

Okullarla çok farklı iş birlikleri olacağını da ifade eden Kurum, “Okullarımızda çok farklı işbirliklerimiz olacak. Okullarımız, okul müdürlerimiz, okul aile birliği başkanlarımız Büyükşehir Belediyesi’ni her zaman yanı başında hissedecek. Okullarımızın hem okul ihtiyacını hem de öğretmenlerimizin, velilerimizin ihtiyaçlarını giderecek kapalı otoparkları da okul bahçelerine yapacağımız protokolle birlikte kazandıracağız. Okul bahçelerine kapalı otoparklar yapacağız. Bu otoparklar okuldaki veli ve aynı zamanda mahalledeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek. Üstü bir mahalle bahçesi, millet bahçesi gibi gençlerin, çocukların oynayacağı yeşil alan olurken, altında da kapalı otopark olacak. Gerek deprem esnasında sığınma alanı, gerek oradaki trafik sorununu, otopark sorununu çözecek adımları hep birlikte atacağız” dedi.