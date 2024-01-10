AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan: 'Gazeteciler, toplumun gözü, kulağı ve söyleyen dilidir'

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle kutlama mesajı yayınladı.

Basının, kamuoyunun haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi noktasında demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ifade eden Gürkan, “Her türlü zorluğa rağmen toplumun doğru bilgilendirilip aydınlatılması adına fedakarca çalışan tüm gazetecilerin, bu özel günlerini kutluyorum” dedi.

Basın mensuplarının, gazetecilik mesleğini ifa ederken çok önemli bir kamu görevini yerine getirdiklerine dikkat çeken Başkan Davut Gürkan, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Gazeteciler, toplumun doğru haber alma hakkını yerine getirirken aynı zamanda onların gözü, kulağı ve söyleyen dili olurlar. Gelişen teknoloji ile birlikte bilginin baş döndürücü bir hızla yayıldığı günümüzde, haberi kaynağından ve en doğru şekilde aktarmak, bugün için çok daha kıymetli hale gelmiştir.

Her türlü zorluğa rağmen doğru haber için yılmadan, usanmadan çalışan basın mensupları, demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle ilkeli bir şekilde toplum için önemli bir görevi de yerine getirmektedir.

Hayatımıza giren yeni medya mecralarının gazetecilik adına sunduğu imkanların da, bu sorumluluk bilinci ile meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden kullanılması da son derece büyük önem taşımaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, bilgiyi kaynağında alan, halka en doğru şekilde aktarıp görevini layıkıyla yapan tüm basın mensuplarının ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, görevi başındaki her bir basın mensubu arkadaşımıza sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Ebediyete irtihal etmiş olanları da rahmetle anıyorum”.