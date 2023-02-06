AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran:

Kahramanmaraş’ta 7,4, Gaziantep’te 6,8 ve 6,5 şiddetinde yaşanan depremler ve yıkım sonrası AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, AK Parti Balıkesir teşkilatlarını harekete geçirdi.

AFAD’ın verdiği bilgileri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 ilde etkili olan 7.4’lük depremde toplam 284 kişi hayatını kaybettiğini, 2 bin 323 kişi yaralandığını ve ilk belirlemelere göre bin 710 bina yıkıldığı bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

Başkan Başaran, AK Parti teşkilatlarını harekete geçirdi

Deprem sonrası sabah erken saatlerde AK Parti Teşkilatlarını deprem bölgesine yardım ve destek sağlamak için harekete geçiren AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Öncelikle başımız sağolsun. Türkiye olarak, millet olarak büyük bir imtihan ile karşı karşıyayız. Rabbim yardımcımız olsun. Devletimiz tüm kurumları ile depremden kaynaklı yıkım yaşanan 10 ilimizde teyakkuz halindedir. Enkaz altında olan vatandaşlarımızın kurtarılması için ekiplerimiz ve vatandaşlarımız yoğun bir çalışma göstermektedir.

Başaran, Balıkesirlilere yardım ve destek çağrısında bulundu

Balıkesir Büyükşehir belediyesi olarak içişleri Bakanlığı Osmaniye iline görevlendirildik. Tüm birimlerimizle Osmaniye bölgesine hareket ediyoruz. AK Parti Balıkesir İl Teşkilatı ve İlçe teşkilatları olarak ta koordineli şekilde bölgeye destek ve yardım çalışmalarımızı hızlı bir şekilde başlattık. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde yardımlarınızı deprem bölgesine iletmemiz için Balıkesir Merkez Büyükşehir Belediyesi BAKOM Binası (Göçmen konutları yolu) ve ilçelerimizdeki itfaiye binalarına battaniye, gıda kolisi, ısıtıcı, su ve giysi gibi tüm acil ihtiyaç malzemelerini bırakabilirsiniz” dedi.

Başaran; “Acil kan ihtiyacı için 150 bin üyemizi harekete geçirdik”

Deprem bölgesine ilave kan ve kan ürünlerinin tedariki için tüm yönetim kurulu üyelerini harekete geçirdiklerini belirten Başkan Başaran, “150 bin üyemizin kan guruplarının tespiti ve acil kan ihtiyacının karşılanması için çağrılarımızı hızlandırdık. Bu konuda tüm yönetim kurulu üyelerimiz kan gurubu tespit çalışmalarına başladı. AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı olarak tüm Balıkesirli hemşehrilerimizi kan vermeye, maddi destek, yerinde kurtarma ekiplerimize destek ve lojistik destek sağlamaya davet ediyoruz. Balıkesirli hemşehrilerimizin ve AK Parti teşkilatlarımızın bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yapacağına inanıyorum. Şuan bölgede; Devletimizin tüm bakanlıkları, Birimleri, STK’larımız, Kızılay’ımız, AFAD ekiplerimiz teyakkuz halinde çalışmalarını yürütmektedirler. Haberleşmenin ve iletişimin kesintiye uğramaması için GSM hatları mümkün olduğunca kullanmamız ve bu konuda yapılan uyarıları dikkat etmemiz gerekiyor. Bilgi kirliliğini engellemek adına sadece yetkililerin açıklamalarına itibar ediniz” dedi.

AK Parti Balıkesir teşkilatları teyakkuzda

Deprem bölgesine yardım için tüm Balıkesir’lileri göreve davet eden AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “AK Parti İl Teşkilatı ve İlçe Teşkilatları olarak, öncelikle tüm yönetim kurulu üyelerimizin tüm üyelerimizin kan gruplarını tespit etmesi için çalışmalarımızı başlattık. Ayrıca, Teşkilatımızda arama kurtarma eğitimi almış arkadaşlarımızı, bölgede hizmet edebilecek arkadaşlarımızı ve maddi yardım ve destek toplama sorumlularımızın belirlenmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sabah saat 4 sularında yaşanan ve İç İşleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun 4. Seviye felaket olarak açıkladığı deprem maalesef ciddi bir yıkıma sebep oldu. Bu konuda hepimize büyük sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Gün birlik olma, beraber olma günüdür. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim milletimizi korusun. Tekrar tüm Balıkesirli hemşehrilerimizi yaşanan felakete yardım ve destek olmaya davet ediyorum” dedi.