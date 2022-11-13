Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran:

Ak Parti Balıkesir İl Teşkilatı Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı koordinasyonunda, Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı Teşkilat Akademisi eğitimleri, "Sıkça Sorulan Sorular" konusunda Doç. Dr. Nebi Miş, "Seçim 2023" konusunda önceki dönem Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya, "Siyasal İletişim ve Yeni Medya” konusunda Gazeteci Yazar Hikmet Genç, "Türkiye Yüzyılı" konusunda AK Parti Dış İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala’nın konuşmacı olarak eğitimlere katıldı.

AK Parti Balıkesir Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı, Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran’ın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Bu Hikâyenin Kahramanı Sensin” sloganı ile tüm teşkilat mensuplarını kuşattıklarını, dünya ölçeğinde bu denli yaygın ve sistematik bir siyasi parti eğitim programı gerçekleşmediğini belirtti.

Ak Parti İl Başkanı Başaran: “Aşkınan koşan yorulmaz, 2023’e hazırız”

Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran yaptığı açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi. “Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile “Aşkınan koşan Yorulmaz” düsturu ile Teşkilat akademisinin ilk iki programından sonra; Ramazan ayıyla başladığımız yoğun teşkilat çalışmalarımıza, yaz döneminde milletvekillerimizin saha çalışmalarında, devamında coşkulu Balıkesir Mitingimiz, Ankara’da “Türkiye Yüzyılı” Vizyon Belgesi programında, tüm üyelerimizle yüz yüze ziyaret programı, şehir buluşmaları programı ile 2023 hedefine koşan teşkilatımızla, şimdi de Teşkilat Akademisi Eğitim programının 3.’üncüsü ile birlikteyiz. 20 yıllık iktidarımızın devamında Türkiye’nin bugün geldiği nokta, yeni bir siyaset yaklaşımını ve bilginin, gücün, konjonktürün doğru ve etkili kullanımını zorunlu kılmaktadır. Yirminci yüzyılın birçok fırsatını, imkanını, ıskalamış olan, enerjisini boşa tüketmiş ve tükettirilmiş olan Türkiye’nin artık yeni bir zaman, enerji ve güç israfına tahammülü yoktur.

Başaran: “ Türkiye gelecek yüzyıla hazır”

Eğitimden sosyal güvenliğe, para politikalarından yabancı sermayeye, insan haklarından Türk dış politikasına ve medyadan enerji politikalarına kadar pek çok konu bu tarihi-kültürel derinlik ile ele alınması artık kaçınılmazdır. İşte burada Liderimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, devreye girerek, Cumhuriyetin yeni yüzyılı için hedeflerin özeti olan vizyon belgesinde yeni mefküremizi “Türkiye Yüzyılı” olarak tanımladı. Gelinen noktada, bu Türkiye Yüzyılı hedefi ile öncelikle devlet kapasitesini güçlendirmiş, zamanında yapılmamış ve gecikmiş yatırımlarını bu son 20 yıllık süreçte büyük oranda gerçekleştirmiş, yönetim sistemini siyasi istikrarı sağlayacak şekilde tahkim etmiş, kriz ve tehditlere karşı bünyesini güçlendirmiş ve ekonomisini büyütmüş bir ülke olarak Türkiye gelecek yüzyıla hazır. Sonrasında ise; dünyanın kriz ve risklerle karşı karşıya olduğu dönemde, Türkiye bu küresel krizi fırsata çevirebilecek güç ve kabiliyete sahip.

Başaran: “Milletimizin hizmetkarıyız”

"Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik" diyen Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Genel merkezimizle, il ve ilçe teşkilatlarımızla, belediyelerimizle, mahalle temsilciliklerimizle, sandık müşahitlerimizle adeta bir duvarın tuğlaları gibi birbirimizi destekleyerek birlik ve beraberlik içinde hedeflerimize doğru yürüyeceğiz. Milletimize söz verdiğimiz şekilde ülkemizi eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal yardımlara kadar her alanda işte bugünler için hazırladığımızı ifade ediyoruz. Biz Milletimizi seviyoruz, Milletimize inanıyoruz. Siz bize inanın; bugüne kadar inandınız, güvendiniz ve 20 yıl Türkiye’nin altyapısıyla, üstyapısıyla nereden nereye geldiğini gayet iyi biliyorsunuz, biliyoruz. Milletin sancısını, sıkıntısını, derdini küresel para baronlarının çıkarlarına meze etmeye çalışanlara aldırmadan yolumuza devam edeceğiz. Çalışacağız, mücadele edeceğiz, sabredeceğiz ve Allah’ın izniyle başaracağız. Bugüne kadar nasıl Ak Parti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başarmışsa, bundan sonrada yine biz başaracağız. Milletimizin yanındayız, Devletimizin yanındayız, Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Bir kez daha hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla” diyerek konuşmasını tamamladı.