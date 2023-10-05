AK Parti İl Başkanı Makas: '4. Olağanüstü Büyük Kongre'mizin partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyoruz'

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 7 Ekim’de "Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri" mottosuyla gerçekleştirilecek olan 4. Olağanüstü Büyük Kongre’yle ilgili 81 ilde eş zamanlı düzenlenen basın açıklamasında, “22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak taçlandırmakta kararlıyız" dedi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, İl Başkanlığı binasında 7 Ekim’de “Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri” mottosuyla gerçekleştirilecek olan 4. Olağanüstü Büyük Kongre öncesi basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına AK Parti İl Yönetimi, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Aynur Yavaş, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları yönetimi, ilçe ve belde başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 7 Ekim’de “Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri” mottosuyla gerçekleştirilecek olan 4. Olağanüstü Büyük Kongre’yle ilgili 81 ilde eş zamanlı düzenlenen basın açıklamasında, “7 Ekim 2023 tarihinde ’Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri’ mottosuyla icra edeceğimiz 4. Olağanüstü Büyük Kongre’miz öncesinde, geleneksel hale gelen basın açıklamamızı yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. 14 Ağustos 2001’de Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ’Aydınlığa Açık, Karanlığa Kapalı’ şiarıyla kurulan AK Parti’miz, 3 Kasım 2002’den bu yana girdiği her seçimde milletimizin derin teveccühüne mazhar olmuştur. Partimiz kendisine gösterilen bu güveni karşılıksız bırakmayarak, eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma; kısacası her alanda Türkiye’ye sayısız eser ve hizmet kazandırmıştır. 22 yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcayan AK Parti, bugüne kadar birçok sınavdan geçmiş, tarihte benzerine pek rastlanmayan badireler atlatmıştır. Bu badirelere karşı her defasında milli iradeye koşmuş, sandıktan başka iktidar yolu tanımamıştır. Yaklaşık çeyrek asırdır; 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletimizin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılan partimizin bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan bir diğeri ise dinamik kalmayı başarabilmesidir. AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur. Kıymetli basın mensupları, nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizler her defasında kan tazelemeyi adeta kendimize bir vazife olarak biliyoruz. Değişimi dilinden düşürmeyenlerin ise koltuklarına nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarına, karanlıkta ıslık çalarcasına sorumluluk almadan nasıl birbirlerini suçladıklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bununla beraber bazı siyasi partilerin kongrelerinde hâkim olan kaos ve kargaşayı endişeyle takip ediyoruz. Tüm bu süreç içerisinde yaşananlar, kişisel hırslarını demokrasinin önüne koyanların milletimizin menfaatine yönelik herhangi bir politika üretemeyeceklerini kanıtlamaktadır. Değişime direnen, bugün sergiledikleri etik dışı siyasetle bize demokrasi dersi vermeye kalkışan zihniyete karşı AK davanın birer neferleri olarak bizler, eski-yeni ayrımı yapmaksızın her zaman en ön saflarda milletimize hizmet etmekteyiz. 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak taçlandırmakta kararlıyız. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durarak yenilikçi bakış açımızla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcıyız. Bu kongre sürecimiz de tamamen bu yaklaşıma hizmet edecektir. ’Hep Yeni Hep İleri’ diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle Cumhuriyetin Yüz Akı Türkiye’nin Ortak Aklı AK Parti’mizin, geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız. 4. Olağanüstü Büyük Kongre’mizin partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyoruz” diye konuştu.