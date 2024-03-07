AK Parti İl Başkanı Yıldırım'dan Söğüt Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Kahraman'a eleştiri

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "AK Parti’den ayrılıp da bu partimin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana da kimse kusura bakmasın eyvallah etmeyiz" dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Milletvekili Halil Eldemir ile birlikte 31 Mart günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi Söğüt teşkilatı ile bir araya geldi. Yıldırım, AK Parti’nin önceki dönem İlçe Başkanı olan, şu an ise Söğüt Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Ufuk Kahraman’ı isim vermeden eleştirdi. Yıldırım, "AK Parti şahısların değil; bir davanın bir ülkünün ülkeye ve millete hizmet uğruna adanmışlığın partisidir.Her kim AK Parti çatısı altında bu kadim davaya hizmet ediyorsa başımızın üzerinde yeri vardır. Ama AK Parti’den ayrılıp da bu partimin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana da kimse kusura bakmasın eyvallah etmeyiz" dedi.