AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığında görev değişimi

AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanlığına Serdar Bağcı atandı.
3 Ağustos günü AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı’nın görevi bırakmasının ardından yeni başkan Ali Kerem Cilalı olmuştu. Cilalı’nın dün görevi bırakmasının ardından yerine Serdar Bağcı atandı.
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