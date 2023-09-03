AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığında görev değişimi

AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanlığına Serdar Bağcı atandı.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığında görev değişimi
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AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanlığına Serdar Bağcı atandı.

3 Ağustos günü AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı’nın görevi bırakmasının ardından yeni başkan Ali Kerem Cilalı olmuştu. Cilalı’nın dün görevi bırakmasının ardından yerine Serdar Bağcı atandı.

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